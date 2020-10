Engeland straft makke Duivels af en heeft revanche voor WK in Rusland beet

De Rode Duivels hebben een nederlaag geleden in de Nations League. Op bezoek bij Engeland konden ze een 0-1 voorsprong niet vasthouden en zo zal het alle hens aan dek zijn in de maand november om de finales te halen.

De Rode Duivels konden met een overwinning in Engeland een geweldige zaak doen in de Nations League en de finales al ruiken, maar coach Martinez moest wel heel wat belangrijke spelers missen. Zonder Courtois, Vertonghen, Vermaelen, Hazard, Hazard en Mertens was het puzzelen geblazen.

Veel afwezigen

Kevin De Bruyne werd wat hoger op het veld gezet op de plaats van Mertens, waardoor Tielemans en Witsel achter hem kwamen te staan. Carrasco nam dan weer het stekje van Eden Hazard in, Castagne werd naar de linkervleugel verwezen opnieuw.

De Belgen begonnen goed op Wembley en kwamen snel op voorsprong. Eerst was een doelpunt van Carrasco nog afgekeurd door positiebuitenspel van Castagne, die bij het schot doelman Pickford toch wel wat hinderde.

Enkele tellen later was het echter alsnog 0-1 via Romelu Lukaku. Hij zette een elfmeter om die hij zelf had versiert door een domme fout van Dier op hem. De Duivels konden die stevige start echter niet doorzetten en zakten daarna wat in.

Droomstart ongedaan gemaakt

De Engelsen kwamen nauwelijks in het stuk voor echter, enkel op stilstaande fasen kwamen ze in de buurt van een quasi werkloze Mignolet. Die moest zich voor de pauze wel omdraaien, na een strafschopfout van Meunier kon Rashford de 1-1 ruststand op het bord zetten.

Na de pauze weinig beterschap bij de Belgen, die bovendien op achterstand kwamen iets voorbij het uur. Mason Mount zag zijn schot via Alderweireld over Mignolet dwarrelen. Werk aan de winkel dus voor de Duivels.

Die brachten eigenlijk te weinig om aanspraak te maken op een gelijkmaker. De Bruyne kwam met een paar leuke penseeltrekken, maar de opvolging was te weinig. Kane en Rashford kwamen dichter bij de 3-1 dan de Belgen bij de gelijkmaker. The Three Lions springen met 7 op 9 over België (6 op 9), in november zal het van moeten zijn voor de Belgen in eigen huis.