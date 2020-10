Wie anders dan Romelu Lukaku stuwt alweer matig België opnieuw naar groepsleiding in Nations League

Echt dartelen deden de Rode Duivels niet op ene hobbelig veld in Reykjavik, maar dankzij twee doelpunten van Romelu Lukaku hebben ze wel een prima zaak gedaan in de strijd om groepswinst in de Nations League.

Na de nederlaag op Wembley was het zaak voor de Rode Duivels om in IJsland geen nieuw puntenverlies te lijden. Om de kansen in de Nations League te behouden, maar evengoed voor de eerste plaats op de wereldranglijst.

Makkelijk zou het sowieso niet worden, want naast de vele eerdere blessures viel ook Kevin De Bruyne nog uit tegen Engeland. En dus mochten Doku en Trossard de flanken rond spits Romelu Lukaku bezetten. Bij IJsland zat Vidarsson als coach op de bank, nadat de hele staf in corona-quarantaine werd gezet.

Fel openingskwartier

De Rode Duivels zagen de IJslanders meteen hoge druk zetten, maar al snel trokken ze in hun gekende verdedigende gordel. De 5-1 uit de heenmatch had er bij de Vikingen ook op ingehakt, het puntenloze IJsland wilde geen nieuwe blamage oplopen.

En toch: bij de eerste kans was het meteen raak voor de Rode Duivels. Een diepe bal op Lukaku werd via een IJslander nogal knullig aan Big Rom gegeven en tussen drie man vond hij met de linker prachtig het gaatje: 0-1.

Even later had de thuisploeg zijn eerste kans evenzeer afgewerkt, na een heerlijke doorsteekpass kon Saevarsson er meteen 1-1 van maken en zo was alles opnieuw te herdoen voor de Rode Duivels. Het Wembleyscenario in het achterhoofd was het toch even nagelbijten zo.

Big Rom blijft het doen

Maar nog voor de rust kwamen de Belgen wel opnieuw op voorsprong, via een strafschop na een fout op Lukaku - ook dat deed overigens denken aan Engeland. De spits zette de elfmeter zelf om, meteen zijn 55e(!) voor de nationale ploeg.

De tweede helft dan? Dat was eigenlijk een grote maat voor niks, want opwinding was ver te zoeken na de koffie. Het aantal kansen na de pauze was makkelijk op één hand te tellen. De Belgen wilden niet, de IJslanders konden niet leek het wel.

De drie punten gingen wél mee naar Brussel. Door de 0-1 in Engeland - Denemarken zijn de Duivels wel opnieuw groepsleider. In november volgen thuiswedstrijden tegen Engeland en Denemarken. Een 4 op 6 is dan altijd voldoende voor groepswinst in de Nations League.