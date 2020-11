Duivels schenken Martinez topzege in zijn 50ste interland, zelfs op energiebesparend niveau

De Rode Duivels hebben nog een puntje nodig tegen Denemarken om zich te plaatsen oor de Final Four. Maar ze hebben hun revanche tegen Engeland wel beet na een weinig overtuigende prestatie. In dat opzicht dat ze de wedstrijd deze keer zeker niet domineerden.

Je weet pas hoe goed de A-ploeg van de Duivels is als je eerst de jongens hebt zien spelen die nog niet op dat niveau zitten. Niet dat ze een wervelende eerste helft speelden tegen Engeland, maar toch stond er 2-0 op het scorebord. Tielemans had de score geopend met een afstandsschot en De Bruyne liet een vrije trap door Mertens over het muurtje schilderen.

Sloophamer tegen stevig muurtje

Engeland probeerde de Duivels zenuwachtig te maken door een hoge pressing te spelen, maar daarvoor zijn deze jongens nu iets te veel door de wol geverfd. De rust die ervan afstraalde onder druk was indrukwekkend. Alderweireld en Vertonghen keilden de bal naar de brede borst van Lukaku als het moest, maar voor de rest vonden ze nogal makkelijk de voetballende oplossing.

Kan ook moeilijk anders met jongens als Tielemans, Witsel en De Bruyne die zich kwamen aandienen om het leer op te halen. The Three Lions hadden zelfs een hele poos het balbezit, maar dan ging iedereen perfect in de organisatie staan. Een sloophamer tegen een stevig gemetst muurtje dat over de jaren enkel maar harder is geworden. Probeer dat maar eens te deuken, laat staan neerhalen.

Balbezit voor Engeland

Eén keer vertoonde het een zwakte, maar dan was daar als een duiveltje uit een doosje Romelu Lukaku die op de lijn een bal ging wegkoppen toen Courtois geklopt was. "On prend pas de but aujourd'hui", riep Courtois duidelijk. De Duivels overheersten niet. Het leek alsof ze geen zin hadden om het spel te maken. Beetje energiebesparend allemaal.

Bij Engeland zit er geen enkele met een briljant idee in de ploeg. Ze moeten het van het beukwerk hebben. De driemansverdediging stond pal. Denayer hield Kane wonderwel onder controle en Meunier en Hazard hielden de flanken aan de lijn. De bal, die was deze keer echter niet de beste vriend van vele Duivels. Een weerspannige relatie.

Lukaku kreeg welgeteld één kans, maar stuitte op Pickford. Voor de rest was het een frustrerend avondje voor hem, want er werd wel heel weinig via de flanken gespeeld. Maar goed, de winst is binnen. Nu nog even aan de bak tegen Denemarken. Zonder Witsel en Meunier, want die zijn geschorst.