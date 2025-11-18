Datum: 18/11/2025 20:45
Competitie: WK Kwalificatie (Europa)
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Koning Boudewijn Stadion

LIVE: 7-0, doen de Duivels er nog een paar bij?

Bondscoach Rudi Garcia zal vanavond verschillende wijzigingen doorvoeren tegenover het duel in Kazachstan. Het puntenverlies blijft nazinderen, maar tegen Liechtenstein hoopt hij zowel het resultaat als de manier van spelen recht te zetten.

Tijd   76' 11" 
Johan Walckiers vanuit Sclessin
75
 Vervangen Hans Vanaken
Ingevallen Diego Moreira
72
 Vervangen Nicolas Hasler
Ingevallen Severin Schlegel
72
 Vervangen Fabio Luque-Notaro
Ingevallen Jonas Weissenhofer
71
 Vervangen Jérémy Doku
Ingevallen Dodi Lukebakio
71
 De voet is niet echt van het gaspedaal, maar de bal komt minder in de zestien.
70
 Raskin schiet over.
69
 Doku gaat onder luid applaus naar de kant. Dat is nog niet veel ex-Anderlecht-spelers overkomen in Sclessin.
65
 Er heeft iemand van Liechtenstein verzorging nodig. Het spel ligt even stil.
61
 Axel Witsel is ingevallen en dat hebben we geweten. Het hele stadion werd gek.
60
 Vervangen Charles De Ketelaere
Ingevallen Lois Openda
60
 Vervangen Youri Tielemans
Ingevallen Axel Witsel
60
 Vervangen Alexis Saelemaekers
Ingevallen Leandro Trossard
59

Goal 		Doelpunt van Charles De Ketelaere (Thomas Meunier)
De Ketelaere devieert een schot van Meunier in doel. Dit is een echt doelpuntenfestival. Wat is dit hier?
58
 Vervangen Simon Luchinger
Ingevallen Alessio Hasler
57

Goal 		Doelpunt van Charles De Ketelaere (Jérémy Doku)
De Ketelaere krijgt de bal van Doku en schiet keihard binnen.
55

Goal 		Doelpunt van Alexis Saelemaekers
saelemaekers profiteert van een afgeblokt schot van Tielemans. Hij duwt de forfaitcijfers binnen.
52

Goal 		Doelpunt van Brandon Mechele (Charles De Ketelaere)
Brandon Mechele is er als de kippen bij om net voor de doelman een bal in doel te deviëren.
48
 Bijna een own goal, maar de bal strandt tegen de paal.


Scheidsrechter 		Rust


45
 Vervangen Kenny Kindle
Ingevallen William Pizzi
41
 Doku doet het dan maar helemaal alleen ook. Hij dribbelt drie man en schiet overhoeks binnen. Een schitterend doelpunt!
41

Goal 		Doelpunt van Jérémy Doku
34

Goal 		Doelpunt van Jérémy Doku (Alexis Saelemaekers)
Saelemaekers behoudt schitterend het overzicht vanop de achterlijn en legt terug naar het penaltypunt, waar Doku hard binnentrapt.
29
 Ze hadden hier na die snelle openingsgoal wel wat meer doelpunten verwacht. De Duivels domineren uiteraard, maar de echte openingen vinden ze niet.
26
 Een vrije trap van Tielemans zoeft rakelings langs de tweede paal.
20
 Weer een reuzenkans voor Vanaken op een voorzet van Meunier, maar de doelman redt.
19
 De Belgen willen hier blijkbaar soms demonstreren. Je kan ook te veel passes geven.
18
 Vervangen Maximilian Goppel
Ingevallen Emanuel Zünd
17
 Bijna was daar Liechtenstein. Weer een misverstand in de verdediging, maar Castagne lost het op.
17
België - Liechtenstein
13
 Goeie aflegger van Saelemaekers op Vanaken, maar die wordt afgeblokt.
8
 Vanaken had zelf moeten schieten, maar wil nog afleggen. Er zit een Liechtensteiner tussen.
3

Goal 		Doelpunt van Hans Vanaken (Youri Tielemans)
Tielemans vindt de knikker van Vanaken en die scoort opnieuw met het hoofd aan de tweede paal. Dan hebben ze toch iets geleerd uit de match tegen Kazachstan.
3
 Saelemaekers heeft er zin in, dat is al een goed teken.
1
 België - Liechtenstein: 0-0

België (België - Liechtenstein)
België: Senne Lammens - Thomas Meunier - Brandon Mechele - Arthur Theate - Timothy Castagne - Nicolas Raskin - Youri Tielemans - Alexis Saelemaekers - Hans Vanaken - Jérémy Doku - Charles De Ketelaere
Bank: Joaquin Seys - Maxim De Cuyper - Axel Witsel - Diego Moreira - Lois Openda - Leandro Trossard - Mike Penders - Matz Sels - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Charles Vanhoutte - Romeo Vermant

Liechtenstein: Benjamin Büchel - Maximilian Goppel - Andreas Malin - Fabio Luque-Notaro - Aron Sele - Kenny Kindle - Simon Luchinger - Nicolas Hasler - Sandro Wolfinger - Jens Hofer - Livio Meier
Bank: Pascal Foser - Philipp Ospelt - Severin Schlegel - Jonas Weissenhofer - Felix Oberwaditzer - Ferhat Saglam - Alessio Hasler - Dennis Salanović - Gabriel Foser - Liam Kranz - Fabio Wolfinger - Emanuel Zünd - Justin Ospelt - William Pizzi
België België
Lammens Senne 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
Meunier Thomas A 90' 8.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 74/81 (91.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Mechele Brandon 90' 8.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 71/72 (98.6%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Theate Arthur 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 61/63 (96.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Castagne Timothy 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 39/41 (95.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Raskin Nicolas 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 57/58 (98.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Tielemans Youri 60' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 38/42 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 6/13 (46.2%)
Saelemaekers AlexisA 60' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 53/61 (86.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
Vanaken Hans 75' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 43/48 (89.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Doku Jérémy ⚽ ⚽ A 71' 9.8 -
  • Goals: 2
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/45 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 7/10 (70%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
De Ketelaere Charles ⚽ ⚽ A 60' 9.8 -
  • Goals: 2
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
Bank
Seys Joaquin 0'  
De Cuyper Maxim 0'  
Witsel Axel 30' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
Moreira Diego 15' -
Openda Lois 30' 6.5 -
Trossard Leandro 30' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Penders Mike 0'  
Sels Matz 0'  
Lukebakio Dodi 19' -
De Winter Koni 0'  
Vanhoutte Charles 0'  
Vermant Romeo 0'  
 

Liechtenstein Liechtenstein
Büchel Benjamin 90' 6.3 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/13 (38.5%)
Goppel Maximilian 18' 6.1 -
Malin Andreas 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Luque-Notaro Fabio 72' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Sele Aron 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 10/16 (62.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Kindle Kenny 45' 6.3 -
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Luchinger Simon 58' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Hasler Nicolas 72' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Wolfinger Sandro 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Hofer Jens 90' 5.3 -
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
Meier Livio 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Bank
Foser Pascal 0'  
Ospelt Philipp 0'  
Schlegel Severin 18' -
Weissenhofer Jonas 18' -
Oberwaditzer Felix 0'  
Saglam Ferhat 0'  
Hasler Alessio 32' 5.9 -
Salanović Dennis 0'  
Foser Gabriel 0'  
Kranz Liam 0'  
Wolfinger Fabio 0'  
Zünd Emanuel 72' 5.7 -
Ospelt Justin 0'  
Pizzi William 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Vooraf

LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans
LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans
Foto: © photonews

Bondscoach Rudi Garcia zal vanavond verschillende wijzigingen doorvoeren tegenover het duel in Kazachstan. Het puntenverlies blijft nazinderen, maar tegen Liechtenstein hoopt hij zowel het resultaat als de manier van spelen recht te zetten.

De afwezigheid van Amadou Onana dwingt hoe dan ook tot minstens één wijziging, terwijl spelers die op kunstgras rust kregen opnieuw klaarstaan voor de aftrap. Mogelijk krijgt Senne Lammens een basisplaats gezien zijn prestaties bij Manchester United.

Achterin keert Thomas Meunier terug uit schorsing, waardoor Timothy Castagne naar de bank kan verdwijnen ondanks een degelijke prestatie. Arthur Theate blijft staan in het centrum, maar naast hem wordt mogelijk gewisseld na de mindere wedstrijd van Koni De Winter. Brandon Mechele is de logische kandidaat. Links lijkt Maxim De Cuyper opnieuw titularis te worden.

Op het middenveld vult Nicolas Raskin de vrijgekomen plaats van Onana in als verdedigende pion. Youri Tielemans keert terug in de basis en Hans Vanaken lijkt zijn plaats te behouden na zijn recente prestaties. Witsel zit op vinkenslag en maakt in Luik kans op speeltijd als invaller.

Saelemaekers in plaats van Trossard?

Voorin wordt opnieuw gerekend op Jeremy Doku, die door zijn diepgang en dribbels onmisbaar blijft. Charles De Ketelaere lijkt opnieuw als diepe spits te starten, terwijl de linkerflank mogelijk gewijzigd wordt. Leandro Trossard heeft al even niet doorgepakt en daardoor zou Alexis Saelemaekers mogen starten na sterke invalbeurten. 

België kan zich vanavond plaatsen en heeft vooral nood aan een overtuigende reactie na Kazachstan. Tegen Liechtenstein telt niet alleen winnen, maar vooral domineren, efficiënt zijn en tonen dat de focus volledig terug is. 

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-0 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 4-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 1-1 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 0-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 0-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 4-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 0-1 Zwitserland Zwitserland
