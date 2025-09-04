Datum: 04/09/2025 20:45
Competitie: WK Kwalificatie (Europa)
Speeldag: Speeldag 5

LIVE: Rode Duivels nemen match meteen in handen!

De Rode Duivels nemen het donderdagavond op tegen Liechtenstein, op verplaatsing. Malick Fofana krijgt zijn eerste basisplaats van Rudi Garcia. Vanaken start op het middenveld en Openda vervangt Lukaku die geblesseerd.

Tijd   16' 34" 
16
  Gele kaart voor Sandro Wolfinger
14
 De Cuyper krult niet ver naast doel! Daarnet trapte hij al een vrije trap in de handen van Büchel.
10
 Voorlopig kunnen de Duivels nog niet overtuigen. De thuisploeg is zelfs al op de helft van België geweest.
5
 Hier waren de Duivels een eerste keer. De Bruyne dwingt een hoekschop af. Het matchbegin is rustig met, uiteraard, veel aanvallende intenties van de Belgen.
1
 We zijn eraan begonnen in Liechtenstein!
1
 Liechtenstein - België: 0-0

Liechtenstein Liechtenstein
  Speler
Traber Lars  
Luchinger Simon  
Luque-Notaro Fabio  
1 Büchel Benjamin  
3 Goppel Maximilian  
6 Malin Andreas  
8 Sele Aron  
18 Hasler Nicolas  
20 Wolfinger Sandro    
23 Hofer Jens  
  Bank
Wolfinger Fabio  
Schlegel Severin  
Meier Livio  
Öehri Tim-Tiado  
Oehri Yves  
Beck Niklas  
Pizzi William  
Hasler Alessio  
Netzer Andrin  
Zünd Emanuel  
Oberwaditzer Felix  
Weissenhofer Jonas  
Saglam Ferhat  
21 Ospelt Justin  

België België
  Speler
1 Courtois Thibaut  
2 Debast Zeno  
3 Theate Arthur  
5 De Cuyper Maxim  
7 De Bruyne Kevin  
8 Tielemans Youri  
9 Openda Lois  
11 Doku Jérémy  
14 Fofana Malick  
15 Meunier Thomas  
20 Vanaken Hans  
  Bank
4 Mechele Brandon  
6 Raskin Nicolas  
10 Trossard Leandro  
12 Vandevoordt Maarten  
13 Sels Matz  
16 De Winter Koni  
17 De Ketelaere Charles  
18 Vanhoutte Charles  
19 Moreira Diego  
21 Castagne Timothy  
22 Saelemaekers Alexis  
23 Batshuayi Michy  
