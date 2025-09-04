LIVE: Rode Duivels nemen match meteen in handen!

16

Gele kaart voor Sandro Wolfinger





14

De Cuyper krult niet ver naast doel! Daarnet trapte hij al een vrije trap in de handen van Büchel.



10

Voorlopig kunnen de Duivels nog niet overtuigen. De thuisploeg is zelfs al op de helft van België geweest.



5

Hier waren de Duivels een eerste keer. De Bruyne dwingt een hoekschop af. Het matchbegin is rustig met, uiteraard, veel aanvallende intenties van de Belgen.



1

We zijn eraan begonnen in Liechtenstein!

