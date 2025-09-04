|Datum:
|04/09/2025 20:45
|Competitie:
|WK Kwalificatie (Europa)
|Speeldag:
|Speeldag 5
LIVE: Rode Duivels nemen match meteen in handen!
De Rode Duivels nemen het donderdagavond op tegen Liechtenstein, op verplaatsing. Malick Fofana krijgt zijn eerste basisplaats van Rudi Garcia. Vanaken start op het middenveld en Openda vervangt Lukaku die geblesseerd.
16' 34"
|
16
|
Gele kaart voor Sandro Wolfinger
|
14
|
De Cuyper krult niet ver naast doel! Daarnet trapte hij al een vrije trap in de handen van Büchel.
|
10
|
Voorlopig kunnen de Duivels nog niet overtuigen. De thuisploeg is zelfs al op de helft van België geweest.
|
5
|
Hier waren de Duivels een eerste keer. De Bruyne dwingt een hoekschop af. Het matchbegin is rustig met, uiteraard, veel aanvallende intenties van de Belgen.
|
1
|
We zijn eraan begonnen in Liechtenstein!
|
1
|
Liechtenstein - België: 0-0
|
België
|Speler
|1
|Courtois Thibaut
|2
|Debast Zeno
|3
|Theate Arthur
|5
|De Cuyper Maxim
|7
|De Bruyne Kevin
|8
|Tielemans Youri
|9
|Openda Lois
|11
|Doku Jérémy
|14
|Fofana Malick
|15
|Meunier Thomas
|20
|Vanaken Hans
|Bank
|4
|Mechele Brandon
|6
|Raskin Nicolas
|10
|Trossard Leandro
|12
|Vandevoordt Maarten
|13
|Sels Matz
|16
|De Winter Koni
|17
|De Ketelaere Charles
|18
|Vanhoutte Charles
|19
|Moreira Diego
|21
|Castagne Timothy
|22
|Saelemaekers Alexis
|23
|Batshuayi Michy