Datum: 10/10/2025 20:45
Competitie: WK Kwalificatie (Europa)
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Koning Boudewijn Stadion

LIVE: Castagne voorlangs, Vanaken boos

Vanavond (20u45) ontvangen de Rode Duivels Noord-Macedonië in Gent, in wat een belangrijke stap moet worden richting het WK 2026. De wedstrijd is niet alleen cruciaal met het oog op kwalificatie, maar ook voor de FIFA-ranking, die bepaalt of België reekshoofd blijft bij de loting van het WK.

Tijd   27' 2" 
Johan Walckiers vanuit de Planet Group Arena
27
 't Is even een schietkraam in de Macedonische zestien, maar niemand krijgt een bal door het bos van benen. Al de bezoekers stonden ook in hun eigen carré.
22
 De Belgen vinden voorlopig geen gaatje in de verdediging. Al zijn die er wel. Het zal van infiltraties moeten komen, want Trossard is te licht alleen voor doel.
18
 Vanaken-De Bruyne-De Cuyper en goal, maar KDB liep bij de pass van Vanaken buitenspel.
16
 De grootste kans van de match tot nu toe. Castagne schiet vanuit een scherpe hoek voorlangs. Wel een heel goeie combinatie. Vanaken is wel boos dat hij de bal niet kreeg.
14
 We hebben het gevoel dat De Cuyper te weinig mee naar voor mag trekken.
13
 De Bruyne met een goed schot, maar het wijkt nog af en de bal gaat in hoekschop.
8
 De Turkse ref laat zich wel direct gelden. Dat is geen goed teken.
6
 Saelemaekers krijgt geel voor een schwalbe in de zestien.
6
  Gele kaart voor Alexis Saelemaekers
5
 Doku wordt meteen hardhandig aangepakt en dat zint hem niet.
4
 Schot vanuit de tweede lijn van Atanasov, maar ver naast. Courtois leek de bal buiten te kijken.
3
 De Rode Duivels zetten meteen hoge druk. Komt er ook snel een kans.
1
 België - Noord-Macedonië: 0-0
20:31
 Gorki door de boxen in Gent. Tradities moeten behouden blijven.
België (België - Noord-Macedonië)
België: Thibaut Courtois - Timothy Castagne - Zeno Debast - Arthur Theate - Maxim De Cuyper - Kevin De Bruyne - Hans Vanaken - Nicolas Raskin - Alexis Saelemaekers - Leandro Trossard - Jérémy Doku
Bank: Brandon Mechele - Axel Witsel - Malick Fofana - Maarten Vandevoordt - Matz Sels - Dodi Lukebakio - Thomas Meunier - Joaquin Seys - Charles Vanhoutte - Amadou Onana - Lois Openda - Michy Batshuayi

Noord-Macedonië (België - Noord-Macedonië)
Noord-Macedonië: Stole Dimitrievski - Andrej Stojchevski - Gjoko Zajkov - Stefan Ashkovski - Egzijan Alioski - Jani Atanasov - Enis Bardi - Visar Musliu - Eljif Elmas - Bojan Miovski - Tihomir Kostadinov
Bank: Isnik Alimi - Igor Aleksovski - David Babunski - Darko Churlinov - Stefan Despotovski - Dejan Iliev - Elmin Rastoder - Milan Ristovski - Nikola Serafimov - Luka Stankovski - Aleksandar Trajkovski - Darko Velkoski

België België
Courtois Thibaut  
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Castagne Timothy  
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
Debast Zeno  
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
Theate Arthur  
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
De Cuyper Maxim  
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
De Bruyne Kevin  
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Vanaken Hans  
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
Raskin Nicolas  
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Saelemaekers Alexis    
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Trossard Leandro  
Doku Jérémy  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Mechele Brandon  
Witsel Axel  
Fofana Malick  
Vandevoordt Maarten  
Sels Matz  
Lukebakio Dodi  
Meunier Thomas  
Seys Joaquin  
Vanhoutte Charles  
Onana Amadou  
Openda Lois  
Batshuayi Michy  
 

Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Dimitrievski Stole  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/13 (7.7%)
Stojchevski Andrej  
Zajkov Gjoko  
Ashkovski Stefan  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Alioski Egzijan  
Atanasov Jani  
  • Schoten op doel: 0/1
Bardi Enis  
Musliu Visar  
Elmas Eljif  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Miovski Bojan  
Kostadinov Tihomir  
Bank
Alimi Isnik  
Aleksovski Igor  
Babunski David  
Churlinov Darko  
Despotovski Stefan  
Iliev Dejan  
Rastoder Elmin  
Ristovski Milan  
Serafimov Nikola  
Stankovski Luka  
Trajkovski Aleksandar  
Velkoski Darko  

Vooraf

LIVE: Rode Duivels hebben meer om voor te spelen dan WK-kwalificatie: reekshoofdstatus op het spel
LIVE: Rode Duivels hebben meer om voor te spelen dan WK-kwalificatie: reekshoofdstatus op het spel
Foto: © photonews

Vanavond (20u45) ontvangen de Rode Duivels Noord-Macedonië in Gent, in wat een belangrijke stap moet worden richting het WK 2026. De wedstrijd is niet alleen cruciaal met het oog op kwalificatie, maar ook voor de FIFA-ranking, die bepaalt of België reekshoofd blijft bij de loting van het WK.

Bondscoach Rudi Garcia wil niets aan het toeval overlaten. Zijn ploeg wil het WK-ticket veiligstellen met twee zeges, zeker na de overtuigende prestaties van vorige maand tegen Kazachstan (6-0) en Liechtenstein (0-6).

Die extra ambitie heeft een duidelijke reden: de FIFA-ranking. Op 5 december bepaalt die ranking wie reekshoofd wordt bij de loting van het WK, en dus wie een gunstigere groep krijgt. België staat momenteel net binnen de top twaalf, maar voelt de hete adem van Kroatië, Italië, Marokko en Duitsland in de nek.

De Duivels riskeren uit Pot 1 te vallen

Als de Duivels vanavond of volgende week punten laten liggen, riskeren ze om uit pot 1 te vallen. Dat zou betekenen dat ze bij de loting zwaardere tegenstanders kunnen treffen, iets wat ze sinds het WK 2002 telkens wisten te vermijden. Sinds 2014 behoorde België steevast tot de reekshoofden bij elk groot toernooi.

De boodschap is dus duidelijk: winnen is de enige optie. De Duivels willen in Gent opnieuw het publiek overtuigen, net zoals in de vorige interlands. 

Noord-Macedonië komt zonder druk naar Gent. Toch verwacht iedereen dat België zijn status bevestigt en met een overtuigende prestatie richting de laatste rechte lijn van de kwalificaties trekt.

