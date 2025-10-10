Volg België - Noord-Macedonië live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 10/10/2025 20:45
Competitie: WK Kwalificatie (Europa)
Speeldag: Speeldag 7
Stadion: Koning Boudewijn Stadion
LIVE: Rode Duivels hebben meer om voor te spelen dan WK-kwalificatie: reekshoofdstatus op het spel
Foto: © photonews

Vanavond (20u45) ontvangen de Rode Duivels Noord-Macedonië in Gent, in wat een belangrijke stap moet worden richting het WK 2026. De wedstrijd is niet alleen cruciaal met het oog op kwalificatie, maar ook voor de FIFA-ranking, die bepaalt of België reekshoofd blijft bij de loting van het WK.

Bondscoach Rudi Garcia wil niets aan het toeval overlaten. Zijn ploeg wil het WK-ticket veiligstellen met twee zeges, zeker na de overtuigende prestaties van vorige maand tegen Kazachstan (6-0) en Liechtenstein (0-6).

Die extra ambitie heeft een duidelijke reden: de FIFA-ranking. Op 5 december bepaalt die ranking wie reekshoofd wordt bij de loting van het WK, en dus wie een gunstigere groep krijgt. België staat momenteel net binnen de top twaalf, maar voelt de hete adem van Kroatië, Italië, Marokko en Duitsland in de nek.

De Duivels riskeren uit Pot 1 te vallen

Als de Duivels vanavond of volgende week punten laten liggen, riskeren ze om uit pot 1 te vallen. Dat zou betekenen dat ze bij de loting zwaardere tegenstanders kunnen treffen, iets wat ze sinds het WK 2002 telkens wisten te vermijden. Sinds 2014 behoorde België steevast tot de reekshoofden bij elk groot toernooi.

De boodschap is dus duidelijk: winnen is de enige optie. De Duivels willen in Gent opnieuw het publiek overtuigen, net zoals in de vorige interlands. 

Noord-Macedonië komt zonder druk naar Gent. Toch verwacht iedereen dat België zijn status bevestigt en met een overtuigende prestatie richting de laatste rechte lijn van de kwalificaties trekt.

Prono België - Noord-Macedonië

België wint
Populairste
3-0
(2x)		 2-0
(2x)		 2-1
(1x)

Vergelijking België - Noord-Macedonië

Onderlinge duels gewonnen

2
1
0
06/06 20:45 Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1-1 België België
26/03 20:45 België België 1-0 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
22/03 20:45 Noord-Macedonië Noord-Macedonië 0-2 België België
"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

09/10

Leandro Trossard reageert kordaat op de publieke perceptie rond zijn rol bij de Rode Duivels en Arsenal. In een interview met Het Laatste Nieuws verduidelijkt hij wat hij d...

Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

09/10

Na een woelige periode met ups en downs lijken de Rode Duivels weer op de goede weg onder Rudi Garcia. Toch klinkt er snel kritiek, en dat stoort Koni De Winter. De verdedi...

Kevin De Bruyne zegt iets wat Belgische fans niet graag zullen horen

Kevin De Bruyne zegt iets wat Belgische fans niet graag zullen horen

09/10

Kevin De Bruyne sprak donderdag met de media in aanloop naar het duel met Noord-Macedonië. Hij had het onder meer over een eventuele terugkeer naar België, die er niet lijk...

Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

09/10

Kevin De Bruyne zit er altijd wat verveeld bij op een persconferentie. Het is absoluut niet zijn leukste bezigheid. Daarom is hij er ook niet boos om dat hij die kapiteinsb...

Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

09/10

Rudi Garcia was donderdag naast Kevin De Bruyne aanwezig op de persconferentie in Gent. Hij meer nieuws gegeven over de blessures van Amadou Onana en Charles De Ketelaere.

Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

Rudi Garcia hakt knopen door: de vermoedelijke elf (en deze drie verwezen naar tribunes)

10:00 19

België neemt het deze vrijdagavond in Gent op tegen Noord-Macedonië in het kader van de kwalificaties voor het WK 2026. We kijken alvast even in het hoofd van Rudi Garcia e...

"Het was grappig om hem bij de Rode Duivels te zien": Marouane Fellaini moest even lachen

"Het was grappig om hem bij de Rode Duivels te zien": Marouane Fellaini moest even lachen

12:41

Marouane Fellaini, die sinds zijn pensioen in Dubai woont, volgt de Rode Duivels nog op de voet. In een interview sprak hij over Rudi Garcia, de nieuwe generatie spelers en...

Rudi Garcia hakt de knoop door: drie Rode Duivels belanden in de tribune tegen Noord-Macedonië

Rudi Garcia hakt de knoop door: drie Rode Duivels belanden in de tribune tegen Noord-Macedonië

13:00

De Rode Duivels starten vrijdag hun belangrijke interlandbreak met een duel tegen Noord-Macedonië in Gent. Bondscoach Rudi Garcia zal het doen zonder Charles De Ketelaere, ...

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 7
Finland Finland 2-1 Litouwen Litouwen
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 4-0 Montenegro Montenegro
Cyprus Cyprus 2-2 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Oostenrijk Oostenrijk 10-0 San Marino San Marino
Schotland Schotland 3-1 Griekenland Griekenland
Malta Malta 0-4 Nederland Nederland
Tsjechië Tsjechië 0-0 Kroatië Kroatië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-6 Denemarken Denemarken
Kazachstan Kazachstan 16:00 Liechtenstein Liechtenstein
Duitsland Duitsland 20:45 Luxemburg Luxemburg
Noord-Ierland Noord-Ierland 20:45 Slovakije Slovakije
Zweden Zweden 20:45 Zwitserland Zwitserland
België België 20:45 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Kosovo Kosovo 20:45 Slovenië Slovenië
Frankrijk Frankrijk 20:45 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
IJsland IJsland 20:45 Oekraïne Oekraïne
Letland Letland 11/10 Andorra Andorra
Noorwegen Noorwegen 11/10 Israël Israël
Hongarije Hongarije 11/10 Armenië Armenië
Servië Servië 11/10 Albanië Albanië
Bulgarije Bulgarije 11/10 Turkije Turkije
Estland Estland 11/10 Italië Italië
Portugal Portugal 11/10 Ierland Ierland
Spanje Spanje 11/10 Georgië Georgië
Nederland Nederland 11/10 Finland Finland
