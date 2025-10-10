LIVE: Rode Duivels hebben meer om voor te spelen dan WK-kwalificatie: reekshoofdstatus op het spel

Vanavond (20u45) ontvangen de Rode Duivels Noord-Macedonië in Gent, in wat een belangrijke stap moet worden richting het WK 2026. De wedstrijd is niet alleen cruciaal met het oog op kwalificatie, maar ook voor de FIFA-ranking, die bepaalt of België reekshoofd blijft bij de loting van het WK.

Bondscoach Rudi Garcia wil niets aan het toeval overlaten. Zijn ploeg wil het WK-ticket veiligstellen met twee zeges, zeker na de overtuigende prestaties van vorige maand tegen Kazachstan (6-0) en Liechtenstein (0-6).

Die extra ambitie heeft een duidelijke reden: de FIFA-ranking. Op 5 december bepaalt die ranking wie reekshoofd wordt bij de loting van het WK, en dus wie een gunstigere groep krijgt. België staat momenteel net binnen de top twaalf, maar voelt de hete adem van Kroatië, Italië, Marokko en Duitsland in de nek.

De Duivels riskeren uit Pot 1 te vallen

Als de Duivels vanavond of volgende week punten laten liggen, riskeren ze om uit pot 1 te vallen. Dat zou betekenen dat ze bij de loting zwaardere tegenstanders kunnen treffen, iets wat ze sinds het WK 2002 telkens wisten te vermijden. Sinds 2014 behoorde België steevast tot de reekshoofden bij elk groot toernooi.

De boodschap is dus duidelijk: winnen is de enige optie. De Duivels willen in Gent opnieuw het publiek overtuigen, net zoals in de vorige interlands.

Noord-Macedonië komt zonder druk naar Gent. Toch verwacht iedereen dat België zijn status bevestigt en met een overtuigende prestatie richting de laatste rechte lijn van de kwalificaties trekt.