LIVE: De Bruyne maakt zich boos richting bank

Discussieer live mee!
Lees 197 reacties...
71
Vanaken komt erop. Dat is volgens ons geen slecht idee.
71
Benjamin Davies
Nathan Broadhead
69
Amadou Onana
Hans Vanaken
64
Gele kaart voor Thomas Meunier
63
De Bruyne is zich boos aan het maken richting bank. We denken dat hij ongeveer hetzelfde idee heeft als wij: er moet een rustbrenger bij.
62
Er is nood aan meer balvastheid op het middenveld. Onana brengt te veel zijn maats in de problemen met zijn passing vooruit.
60
Maxim De Cuyper
Timothy Castagne
58
David Brooks
Brennan Johnson
58
Onana is niet meteen de verdeler die Vanaken is. Zijn passes zijn niet goed genoeg om een aanval te lanceren.
55
De Rode Duivels geven geen kansen weg deze tweede helft. Dat is al een heel ander verhaal dan in de eerste.
51
Gele kaart voor Benjamin Davies
50
De Ketelaere maakt de actie en schuift daarna naast. Maar hij is wel aanwezig.
48
Doku trapt nu zelf nipt over. Hij verdient intussen wel een tweede assist of een goal.
47
Weer Doku die met een heerlijke beweging zijn tegenstander door de benen speelt en snelheid maakt. Hij zet voor, maar Trossard kan er net niet bij.
Rust
45+1
Drie minuten extra speeltijd.
45
We krijgen 3 minuten blessuretijd.
45
Wilson is erdoor en zet voor, maar vindt geen ploegmaat. Daar ontsnappen de Duivels toch weer.
44
James schiet en Courtois moet een goeie redding uit zijn mouwen schudden.
42
De Cuuper zet net niet goed genoeg voor De Ketelaere.
37
34
Doku had al drie assists kunnen hebben. Nu legt hij panklaar voor De Bruyne, maar die schiet hoog over.
34
Trossard werkt zich de naad uit het lijf. Hij krijgt er applaus van de bondscoach voor.
33
De Rode Duivels zijn er bovenop aan het komen, maar domineren doen ze niet.
30
Doku geeft een perfecte bal op Trossard en die moet scoren, maar hij schiet nog tegen een Welsh been.
27
Theate zal nooit een afwerker worden. De bal valt voor zijn voet en hij schiet vanop twee meter over.
24
Doelpunt van Thomas Meunier (Jérémy Doku)
Trossard verstuurt een fantastische bal naar Doku op de flank en de ingelopen Meunier knalt de pass keihard in het dak van het doel.
23
De Ketelaere met een heel goeie actie, maar hij geraakt net niet voorbij de doelman. Darlow bokst weg.
22
Theate tackelt naast de bal nadat Debast het duel verloor. Meunier moet in hoekschop trappen.
20
De Duivels krijgen geen moment tijd aan de bal. Wales jaagt als gekken.
18
Doelpunt van Kevin De Bruyne (Penalty)
17
Penalty voor België
De Ketelaere wil voorzetten, maar de bal komt tegen een arm. De bal gaat op de stip en De Bruyne zet zich achter de bal. Hij schiet zonder pardon binnen.
17
Krijgen we een penalty voor België? De VAR is het aan het nakijken...
16
De Duivels vragen naar een penalty. Er was hands, maar was de arm te ver van het lichaam?
15
13
Gele kaart voor Harry Wilson
11
Vanaken als rustpunt op het middenveld wordt momenteel gemist.
8
Doelpunt van Joe Rodon (Sorba Thomas)
De defensie van de Rode Duivels vergeten Rodon en die kan vrij inkoppen. Meunier laat hem gewoon lopen.
7
Dit is al de vierde corner voor Wales. Weer eentje weggeven.
6
Goh, weer een goeie kans voor Wales. De Cuyper scoort bijna een own goal. De Belgen liggen onder druk.
3
De Cuyper haalt de angel uit een omschakeling en dat was nodig. Harris krijgt daarop volgend een kans, maar Debast kan nog net wegwerken. De Rode Duivels komen direct goed weg.
2
Doku mag het blijkbaar eens vanop rechts proberen.
1
Wales - België: 0-0
Wales:
Karl Darlow
- Neco Williams
- Benjamin Davies
- Ethan Ampadu
- Joe Rodon
- David Brooks
- Harry Wilson
- Benjamin Cabango
- Jordan James
- Mark Thomas Harris
- Sorba Thomas
Bank:
Chris Mepham
- Lewis Koumas
- Liam Cullen
- Brennan Johnson
- Tom King
- Kieffer Moore
- Rubin Colwill
- Jay Dasilva
- Ronan Kpakio
- Adam Davies
- Josh Sheehan
- Nathan Broadhead
België:
Thibaut Courtois
- Thomas Meunier
- Arthur Theate
- Zeno Debast
- Maxim De Cuyper
- Nicolas Raskin
- Amadou Onana
- Kevin De Bruyne
- Jérémy Doku
- Leandro Trossard
- Charles De Ketelaere
Bank:
Brandon Mechele
- Axel Witsel
- Lois Openda
- Senne Lammens
- Matz Sels
- Dodi Lukebakio
- Koni De Winter
- Malick Fofana
- Hans Vanaken
- Timothy Castagne
- Joaquin Seys
- Michy Batshuayi
