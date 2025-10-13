LIVE: De Bruyne maakt zich boos richting bank

België staat vanavond voor een cruciale opdracht in Wales. Een zege is quasi verplicht voor de Rode Duivels om hun WK-kwalificatiekansen levend te houden. Rudi Garcia zal waarschijnlijk vasthouden aan een vertrouwde defensieve structuur, maar op enkele posities zijn wijzigingen mogelijk.

In de verdediging is de keuze tussen Thomas Meunier en Timothy Castagne nog altijd interessant. Omdat Castagne tegen Noord-Macedonië startte, lijkt het logisch dat Meunier vanavond naast Zeno Debast, Arthur Theate en Maxim De Cuyper het kwartet in de achterhoede vormt. Deze combinatie biedt ervaring en stabiliteit aan de achterlijn.

Op het middenveld is er een lichte bezorgdheid rond Amadou Onana, die nog niet volledig fit is, en de afwezigheid van Youri Tielemans. Daardoor zou het trio Nicolas Raskin, Hans Vanaken en Kevin De Bruyne opnieuw de lijnen moeten uitzetten. Het middenveld van België zal vooral moeten zorgen voor controle en creatieve impulsen richting de aanval.

Doku en Fofana cruciaal

Op de flanken moet Rudi Garcia improviseren na het vertrek van Alexis Saelemaekers wegens blessure. Malick Fofana krijgt waarschijnlijk de kans om samen met Jérémy Doku het Belgische offensief te versterken. Hun snelheid en dribbelvermogen kunnen cruciaal zijn om de Welshe defensie te ontregelen.

In de spits keert Charles De Ketelaere terug in de basis. Hij kan profiteren van het gebrek aan efficiëntie van Leandro Trossard en Loïs Openda in de vorige match en moet de Rode Duivels helpen scoren.

Zijn combinatie met de vleugelspelers en Kevin De Bruyne wordt een sleutelfactor in het aanvalsspel. Er hangt in ieder geval veel van af, zeker ook voor bondscoach Rudi Garcia.