13/10/2025 20:45
Competitie: WK Kwalificatie (Europa)
Speeldag: Speeldag 8

LIVE: De Bruyne maakt zich boos richting bank

België staat vanavond voor een cruciale opdracht in Wales. Een zege is quasi verplicht voor de Rode Duivels om hun WK-kwalificatiekansen levend te houden. Rudi Garcia zal waarschijnlijk vasthouden aan een vertrouwde defensieve structuur, maar op enkele posities zijn wijzigingen mogelijk.

Tijd   71' 39" 
71
 Vanaken komt erop. Dat is volgens ons geen slecht idee.
71
 Vervangen Benjamin Davies
Ingevallen Nathan Broadhead
69
 Vervangen Amadou Onana
Ingevallen Hans Vanaken
64
  Gele kaart voor Thomas Meunier
63
 De Bruyne is zich boos aan het maken richting bank. We denken dat hij ongeveer hetzelfde idee heeft als wij: er moet een rustbrenger bij.
62
 Er is nood aan meer balvastheid op het middenveld. Onana brengt te veel zijn maats in de problemen met zijn passing vooruit.
60
 Vervangen Maxim De Cuyper
Ingevallen Timothy Castagne
58
 Vervangen David Brooks
Ingevallen Brennan Johnson
58
 Onana is niet meteen de verdeler die Vanaken is. Zijn passes zijn niet goed genoeg om een aanval te lanceren.
55
 De Rode Duivels geven geen kansen weg deze tweede helft. Dat is al een heel ander verhaal dan in de eerste.
51
  Gele kaart voor Benjamin Davies
50
 De Ketelaere maakt de actie en schuift daarna naast. Maar hij is wel aanwezig.
48
 Doku trapt nu zelf nipt over. Hij verdient intussen wel een tweede assist of een goal.
47
 Weer Doku die met een heerlijke beweging zijn tegenstander door de benen speelt en snelheid maakt. Hij zet voor, maar Trossard kan er net niet bij.


Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Drie minuten extra speeltijd.
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
45
 Wilson is erdoor en zet voor, maar vindt geen ploegmaat. Daar ontsnappen de Duivels toch weer.
44
 James schiet en Courtois moet een goeie redding uit zijn mouwen schudden.
42
 De Cuuper zet net niet goed genoeg voor De Ketelaere.
37
Wales - België
34
 Doku had al drie assists kunnen hebben. Nu legt hij panklaar voor De Bruyne, maar die schiet hoog over.
34
 Trossard werkt zich de naad uit het lijf. Hij krijgt er applaus van de bondscoach voor.
33
 De Rode Duivels zijn er bovenop aan het komen, maar domineren doen ze niet.
30
 Doku geeft een perfecte bal op Trossard en die moet scoren, maar hij schiet nog tegen een Welsh been.
27
 Theate zal nooit een afwerker worden. De bal valt voor zijn voet en hij schiet vanop twee meter over.
24

Goal 		Doelpunt van Thomas Meunier (Jérémy Doku)
Trossard verstuurt een fantastische bal naar Doku op de flank en de ingelopen Meunier knalt de pass keihard in het dak van het doel.
23
 De Ketelaere met een heel goeie actie, maar hij geraakt net niet voorbij de doelman. Darlow bokst weg.
22
 Theate tackelt naast de bal nadat Debast het duel verloor. Meunier moet in hoekschop trappen.
20
 De Duivels krijgen geen moment tijd aan de bal. Wales jaagt als gekken.
18

Goal 		Doelpunt van Kevin De Bruyne (Penalty)
17

Penalty 		Penalty voor België
De Ketelaere wil voorzetten, maar de bal komt tegen een arm. De bal gaat op de stip en De Bruyne zet zich achter de bal. Hij schiet zonder pardon binnen.
17
 Krijgen we een penalty voor België? De VAR is het aan het nakijken...
16
 De Duivels vragen naar een penalty. Er was hands, maar was de arm te ver van het lichaam?
15
Wales - België
13
  Gele kaart voor Harry Wilson
11
 Vanaken als rustpunt op het middenveld wordt momenteel gemist.
8

Goal 		Doelpunt van Joe Rodon (Sorba Thomas)
De defensie van de Rode Duivels vergeten Rodon en die kan vrij inkoppen. Meunier laat hem gewoon lopen.
7
 Dit is al de vierde corner voor Wales. Weer eentje weggeven.
6
 Goh, weer een goeie kans voor Wales. De Cuyper scoort bijna een own goal. De Belgen liggen onder druk.
3
 De Cuyper haalt de angel uit een omschakeling en dat was nodig. Harris krijgt daarop volgend een kans, maar Debast kan nog net wegwerken. De Rode Duivels komen direct goed weg.
2
 Doku mag het blijkbaar eens vanop rechts proberen.
1
 Wales - België: 0-0

Wales: Karl Darlow - Neco Williams - Benjamin Davies - Ethan Ampadu - Joe Rodon - David Brooks - Harry Wilson - Benjamin Cabango - Jordan James - Mark Thomas Harris - Sorba Thomas
Bank: Chris Mepham - Lewis Koumas - Liam Cullen - Brennan Johnson - Tom King - Kieffer Moore - Rubin Colwill - Jay Dasilva - Ronan Kpakio - Adam Davies - Josh Sheehan - Nathan Broadhead

België: Thibaut Courtois - Thomas Meunier - Arthur Theate - Zeno Debast - Maxim De Cuyper - Nicolas Raskin - Amadou Onana - Kevin De Bruyne - Jérémy Doku - Leandro Trossard - Charles De Ketelaere
Bank: Brandon Mechele - Axel Witsel - Lois Openda - Senne Lammens - Matz Sels - Dodi Lukebakio - Koni De Winter - Malick Fofana - Hans Vanaken - Timothy Castagne - Joaquin Seys - Michy Batshuayi












Wales Wales
Darlow Karl 90' 6.0 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/16 (0%)
Meer statistieken
Williams Neco 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 22/28 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Davies Benjamin   71' 5.2 -
  • Nauwkeurige passes: 26/40 (65%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Ampadu Ethan 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 39/46 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Rodon Joe 90' 7.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 55/57 (96.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Brooks David 58' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Wilson Harry   90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Cabango Benjamin 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 49/54 (90.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
James Jordan 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Harris Mark Thomas 90' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Thomas Sorba A 90' 7.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 4/12 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Bank
Mepham Chris 0'  
Koumas Lewis 0'  
Cullen Liam 0'  
Johnson Brennan 32' 6.3 -
Meer statistieken
King Tom 0'  
Moore Kieffer 0'  
Colwill Rubin 0'  
Dasilva Jay 0'  
Kpakio Ronan 0'  
Davies Adam 0'  
Sheehan Josh 0'  
Broadhead Nathan 19' -
 

België België
Courtois Thibaut 90' 6.2 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/32 (28.1%)
Meer statistieken
Meunier Thomas  90' 6.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Theate Arthur 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Meer statistieken
Debast Zeno 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 16/18 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
De Cuyper Maxim 60' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/16 (56.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Raskin Nicolas 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Onana Amadou 69' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
De Bruyne Kevin 90' 6.9 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Doku Jérémy A 90' 7.2 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 5/5 (100%)
Meer statistieken
Trossard Leandro 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
De Ketelaere Charles 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Mechele Brandon 0'  
Witsel Axel 0'  
Openda Lois 0'  
Lammens Senne 0'  
Sels Matz 0'  
Lukebakio Dodi 0'  
De Winter Koni 0'  
Fofana Malick 0'  
Vanaken Hans 21' -
Castagne Timothy 30' 6.3 -
Meer statistieken
Seys Joaquin 0'  
Batshuayi Michy 0'  

Vooraf

