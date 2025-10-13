Volg Wales - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.
-
Datum: 13/10/2025 20:45
Competitie: WK Kwalificatie (Europa)
Speeldag: Speeldag 8
Vooraf

LIVE: Twee wijzigingen in de basis bij Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia ook onder druk

België staat vanavond voor een cruciale opdracht in Wales. Een zege is quasi verplicht voor de Rode Duivels om hun WK-kwalificatiekansen levend te houden. Rudi Garcia zal waarschijnlijk vasthouden aan een vertrouwde defensieve structuur, maar op enkele posities zijn wijzigingen mogelijk.

In de verdediging is de keuze tussen Thomas Meunier en Timothy Castagne nog altijd interessant. Omdat Castagne tegen Noord-Macedonië startte, lijkt het logisch dat Meunier vanavond naast Zeno Debast, Arthur Theate en Maxim De Cuyper het kwartet in de achterhoede vormt. Deze combinatie biedt ervaring en stabiliteit aan de achterlijn.

Op het middenveld is er een lichte bezorgdheid rond Amadou Onana, die nog niet volledig fit is, en de afwezigheid van Youri Tielemans. Daardoor zou het trio Nicolas Raskin, Hans Vanaken en Kevin De Bruyne opnieuw de lijnen moeten uitzetten. Het middenveld van België zal vooral moeten zorgen voor controle en creatieve impulsen richting de aanval.

Doku en Fofana cruciaal

Op de flanken moet Rudi Garcia improviseren na het vertrek van Alexis Saelemaekers wegens blessure. Malick Fofana krijgt waarschijnlijk de kans om samen met Jérémy Doku het Belgische offensief te versterken. Hun snelheid en dribbelvermogen kunnen cruciaal zijn om de Welshe defensie te ontregelen.

In de spits keert Charles De Ketelaere terug in de basis. Hij kan profiteren van het gebrek aan efficiëntie van Leandro Trossard en Loïs Openda in de vorige match en moet de Rode Duivels helpen scoren.

Zijn combinatie met de vleugelspelers en Kevin De Bruyne wordt een sleutelfactor in het aanvalsspel. Er hangt in ieder geval veel van af, zeker ook voor bondscoach Rudi Garcia.

Vergelijking Wales - België

Onderlinge duels gewonnen

2
4
4
09/06 20:45 België België 4-3 Wales Wales
22/09 20:45 België België 2-1 Wales Wales
11/06 20:45 Wales Wales 1-1 België België
16/11 20:45 Wales Wales 1-1 België België
24/03 20:45 België België 3-1 Wales Wales
01/07 21:00 Wales Wales 3-1 België België
12/06 20:45 Wales Wales 1-0 België België
16/11 18:00 België België 0-0 Wales Wales
15/10 21:00 België België 1-1 Wales Wales
07/09 20:45 Wales Wales 0-2 België België
OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

11/10 6

De Belgische voetbalbond heeft zojuist slecht nieuws aangekondigd over Alexis Saelemaekers. Als basisspeler tegen Noord-Macedonië zal hij maandag niet kunnen meespelen tege...

Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

12/10 1

Maandagavond is het alle hens aan dek voor de Rode Duivels in Wales. Daar moet een resultaat uit de bus vallen om niet plots in de problemen te komen met oog op WK-kwalific...

Van de Rode Duivels naar de beloften: "In zekere zin een stap achteruit, maar..."

12/10

Diego Moreira beleefde in september zijn eerste minuten bij de Rode Duivels, maar is deze maand weer opgenomen in de selectie van de Belgische beloften. De 21-jarige flanka...

Na de Italiaanse pers ziet nu ook een legende van Juventus het somber in voor Loïs Openda

12/10

Juventus stapelt de tegenvallende resultaten op en de zorgen in Turijn nemen toe. De Oude Dame speelde al vijf wedstrijden op rij gelijk en de aanval blijft opvallend zwak,...

"Komen voor winst", maar Garcia houdt al rekening met feit dat België ook niet wint van Wales

12/10

Bondscoach Rudi Garcia heeft in aanloop naar de interland tegen Wales toelichting gegeven bij zijn verwachtingen en keuzes. Hij erkent de kwaliteiten van de tegenstander, m...

Na alle kritiek tegen Noord-Macedonië: Vanhaezebrouck neemt het op voor de Rode Duivels

12/10 8

Na de interland tegen Noord-Macedonië reageerde Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad op de negatieve commentaren die volgden. Hij benadrukte meerdere positieve aspecten va...

Thibaut Courtois ziet het al drie wedstrijden lang gebeuren bij de Rode Duivels

07:00

Thibaut Courtois heeft in Het Nieuwsblad gereageerd op de recente prestaties van de Belgische nationale ploeg. De doelman sprak over de verdedigende stabiliteit, de druk ro...

"Jullie laten me soms lachen" - Rudi Garcia spot met de Belgische supporters, pers en analisten

08:00 6

Zijn keuze om Michy Batshuayi niet in te brengen heeft veel stof doen opwaaien. Rudi Garcia reageerde op de kritiek van de supporters en de pers voorafgaand aan de cruciale...

Courtois ziet dat "ze me gaan vervangen", Rudi Garcia spreekt hem alvast tegen

08:40

Thibaut Courtois kijkt nog lang niet aan het einde van zijn internationale carrière. De doelman van Real Madrid heeft nog enkele jaren voor zich en het WK van 2026 hoeft ni...

Marc Wilmots zegt iets wat ook Duivels zelf niet graag gaan horen: "Tussen de 10de en 15de plaats"

09:00

België moet Wales verslaan in Cardiff om in de race te blijven voor de kwalificatie voor het WK 2026. Een overwinning zou de Rode Duivels de eerste plaats en een reekshoofd...

Dit zijn de verwachte elf Rode Duivels die vanavond aan de aftrap komen tegen Wales

09:30 8

De Rode Duivels staan vanavond voor een lastige klus in Cardiff, waar Wales traditioneel een taaie tegenstander is. De sfeer in het stadion zal kolkend zijn, en België weet...

Terwijl er twijfels zijn in België is het geloof groot bij Welshmen: geloof in stunt is er

11:00

Wales en België nemen het vanavond in Cardiff tegen elkaar op in een beslissende strijd. Beide teams spelen hoog spel in de race voor kwalificatie voor het WK 2026.

