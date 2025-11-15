België staat vandaag om 15u voor een belangrijke match. In de Astana Arena wacht het verre Kazachstan, en de inzet kan moeilijk groter zijn: met een zege zijn de Rode Duivels nu al zeker van een ticket voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Voor de zevende keer op rij kan België zich plaatsen voor een groot toernooi, en dat zelfs zonder tot op de laatste speeldag te moeten rekenen. Het wordt een wedstrijd met verschillende sportieve en fysieke uitdagingen. Het duel wordt afgewerkt op kunstgras, in een stadion waar de temperatuur buiten stevig onder nul duikt en het dak gesloten blijft.

De omstandigheden vragen om scherpte en ervaring, en dus is het goed nieuws dat aanvoerder Youri Tielemans opnieuw wedstrijdfit is. Na bijna twee maanden revalideren van een kuitblessure voelt de middenvelder zich volledig klaar en start hij in de basis.

Bondscoach Rudi Garcia, die zelf geschorst is en de partij vanuit de tribune moet volgen, moet puzzelen door meerdere afwezigen. Thibaut Courtois, Zeno Debast en Kevin De Bruyne zijn geblesseerd, terwijl Thomas Meunier een schorsing uitzit.

Matz Sels lijkt de logische doelman. Op rechtsachter gaat de keuze tussen Timothy Castagne en Joaquin Seys, en centraal achterin wordt verwacht dat Arthur Theate gekoppeld wordt aan ofwel Brandon Mechele of Koni De Winter als vervanger van Debast.

Onana op de bank?

Ook op het middenveld zijn er interessante sportieve discussies. Tielemans staat er zeker bij, maar hoe Garcia zijn driemansblok invult, blijft tot het laatste moment geheim. Hans Vanaken zou een rij hoger kunnen worden geschoven als creatieve schakel, wat de deur opent voor Nicolas Raskin naast Tielemans. Dat scenario betekent mogelijk een bankzit voor Amadou Onana, ondanks zijn profiel en vorige prestaties.

Met Doku, De Ketelaere en Trossard voorin beschikt België over snelheid, dribbelkracht en creativiteit om Kazachstan snel weg te zetten en de wedstrijd te controleren. De missie is helder: drie punten en een ticket voor het WK. De kwalificatie ligt volledig in eigen handen, en mocht het vandaag niet lukken, volgt dinsdag een herkansing in Luik tegen Liechtenstein. Maar het liefst van al maakt België er in Astana meteen een duidelijke zaak van.