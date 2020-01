Olympique Marseille verspeelt punten tegen middenmoter Angers en ziet PSG helemaal weglopen

Olympique Marseille is bezig aan een uitstekend seizoen en voor het eerst sinds het seizoen 2013/14 heeft het ook weer uitzicht op Champions League-voetbal. Thuis tegen middenmoter SCO Angers zat er wel geen overwinning in.

Onder André Villas-Boas draait het dit seizoen uitstekend bij Marseille. De Portugees kiest meestal voor een 4-3-3 systeem. Tegen Angers moest hij het wel doen zonder Dimitri Payet, Bouna Sarr en Boubacar Kamara die alle drie geschorst waren. Bij Angers stond Ludovic Butelle (ex-Club Brugge) onder de lat.

Marseille was de betere ploeg, maar veel kansen leverde dat absoluut niet op. De thuisploeg had 65 procent zonder echt gevaarlijk te zijn en de wedstrijd eindigde uiteindelijk op 0-0. Marseille blijft tweede in de Ligue 1, maar dat kan na dit weekend wel al op 11 punten van PSG zijn. Stade Rennes is de verrassende nummer drie op 4 punten van de Zuid-Fransen.