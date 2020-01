Lazio wist openingstreffer van Mario Balotelli uit en komt op drie punten van Juventus en Inter

Lazio Roma is dit seizoen aan het uitgroeien tot de revelatie van de Serie A. De club uit de Italiaanse hoofdstad ging winnen bij Brescia en sluipt nu in de stand tot op drie punten van Inter en Juventus.

Lazio -met Silvio Proto op de bank- schoot niet al te best uit de startblokken en stond na een dik kwartier voetballen op achterstand bij degradatiekandidaat Brescia. Het was niemand minder dan Mario Balotelli die de thuisploeg op voorsprong had gezet.

Nadien volgde een wedstrijd met liefst 10 gele kaarten. Brescia moest na een rode kaart Andrea Cistana nog met tien verder en Ciro Immobile bracht even later Lazio via een strafschop weer langszij. Na de pauze nam de druk van de nummer drie uit de Serie A toe en het was nog eens Immobile die in de toegevoegde tijd scoorde: 1-2. Lazio krijgt Inter en Juventus intussen in het vizier en volgt op drie punten.