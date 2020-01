AC Milan wint dankzij invaller Ante Rebic bij Brescia en krijgt de top vijf in het vizier

Sinds de terugkeer van Zlatan Ibrahimovic bij AC Milan draait het uitstekend. De voormalige grootmacht won drie van de laatste vier partijen en krijgt plots de top vijf in de Serie A weer in zicht.

Sinds de terugkeer van de Zweedse steraanvaller Zlatan Ibrahimovic lijkt er weer lijn in te zitten bij AC Milan. Op bezoek bij degradatiekandidaat Brescia was het een gelijkopgaande wedstrijd, maar Milan verdedigde goed in blok en gaf weinig grote kansen weg.

In de tweede helft kwam man-in-vorm Ante Rebic na een uur spelen tussen de lijnen voor Rafael Leao en scoorde tien minuten later. Theo Hernandez knalde in het slot van de partij nog op de lat, maar Milan ging toch met de drie punten lopen en staat nu zesde in de Serie A op vier punten van Atalanta Bergamo dat wel nog speelt dit weekend.