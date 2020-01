Atalanta draait Torino door de gehaktmolen en heeft de vierde plaats in de Serie A beet

Atalanta kent een formidabel seizoen. De club uit Bergamo zit nog steeds in de UEFA Champions League en draait ook weer vlot mee in de subtop van het klassement.

Atalanta moest op speeldag 21 op bezoek bij Torino dat gekend staat als een team met een stevige thuisreputatie. Timothy Castagne was er bij de bezoekers niet bij, Malinovskyi zat op de bank.

Atalanta trok zich weinig aan van die thuisreputatie en ging stevig van start. Aan de rust stond het via Ilicic, Gosens en Zapata al 0-3. De bezoekers bleven flitsen in Turijn en na de rust waren er opnieuw doelpunten voor Ilicic (2) en Luis Muriel (2). In het slot kreeg een gefrustreerde Sasa Lukic (Torino) nog een rechtstreekse rode kaart. Atalanta staat nu in de Serie A op een gedeelde vierde plaats met AS Roma.