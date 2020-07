Lukaku scoort 20e, maar daarna volgt blamage voor Inter in eigen huis

Voor Inter Milan lijkt een derde plaats het hoogst haalbare te gaan worden dit seizoen. Ze deden lang mee voor de titel, dan voor de tweede plaats. Maar na het verlies van Bologna in eigen stadion lijkt het de derde plaats te gaan worden.

De wedstrijd begon goed voor de troepen van Antiono Conte. Lautaro Martinez trapte op de paal maar in de rebound kon Lukaku zijn 20e doelpunt scoren in 30 Serie A-wedstrijden. Een indrukwekkende statistiek voor de Rode Duivel.

Even later komen Ashley Young en Martinez nog dicht bij de 2-0 maar beide spelers komen niet tot scoren waardoor 1-0 de ruststand werd.

Bologna draait de rollen om in de tweede helft

Op het uur lijkt de buit helemaal binnen voor Inter. Bologna-speler Soriano krijgt een rode kaart nadat hij de lijnrechter was aan het uitschelden. Vijf minuten later mist Lautaro Martinez nog een penalty.

En zoals wel vaker in het voetbal, krijg je het deksel dan op de neus. De ingevallen Juwara trapt een kwartier boor het einde de bordjes gelijk.

En ook Inter krijgt een rode kaart. Verdediger Bastoni krijgt na een tackle zijn tweede gele kaart en mag gaan douchen.

Maar dan moet de blamage nog volgen: In de 80e minuut vindt Dominguez aanvaller Musa en die trapt de 1-2 voorbij Handanovic. Bologna gaat daardoor op en over Inter Milan.

Nog niet zeker van de 3e plaats

Inter gold in het begin van het seizoen als de grote uitdager van Juventus. Die rol hebben ze al even moeten lossen. Een plaats in de top 4 is al binnen, maar de derde plek lijkt het hoogst haalbare. Maar als Atalanta wint op het veld van Cagliari zondagavond, komt de ploeg uit Bergamo op één puntje van Inter.