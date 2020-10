🎥 Lukaku blijft maar scoren! Zevende doelpunt in zes wedstrijden dit seizoen

Zaterdagmiddag moest Inter Milaan het opnemen tegen Genoa in de Italiaanse Serie A. Na zijn brace tegen Borussia Mönchengladbach in de Champions League, stond Romelu Lukako tegen Genoa opnieuw aan het kanon.

Een beter seizoen draaien dan volgend jaar wordt moeilijk voor Romelu Lukaku. In alle competities samen scoorde hij toen 34 wedstrijden voor Inter, een evenaring van het clubrecord van Ronaldo Il Fenomeno. Mogelijk had hij dat record ook nog gepakt als er in de Europa League-eindronde ook terugwedstrijden werden gespeeld.

In zijn tweede seizoen bij Inter kan Lukaku misschien wel nog beter doen. Hij is alleszins goed op dreef want tegen Genoa scoorde de Rode Duivel zijn 5e doelpunt van het seizoen na 5 speeldagen. Na een uitstekende diepe pass van Barella schakelt Lukaku zijn mannetje uit om dan onhoudbaar in de verste bovenhoek te trappen.

In totaal heeft Lukaku nu al 7 doelpunten gescoord in 6 wedstrijden. Enkel in de competitiewedstrijd tegen Lazio Roma kwam hij niet tot scoren. Tegen Benevento en Borussia Mönchengladbach scoorde hij tweemaal.