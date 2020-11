🎥 AC Milan wint nu ook bij Udinese, Ibrahimovic zorgt voor spectaculaire winning goal

39 jaar is hij, maar Zlatan Ibrahimovic is allesbehalve versleten. Tegen Udinese maakte 'Ibracadabra' zijn 7e doelpunt van het seizoen en loodste hij AC Milan naar een 16 op 18.

De wedstrijd in Udinese begon goed voor Milan. Na een sublieme pass van Bennacer en dito controle van Ibrahimovic komt de bal tot bij Kessie. De Ivoriaanse middenvelder maakt het heerlijk af via de dwarslat.

GOAL | Zlatan à l’assist, Franck Kessié à la finition ! 💥🇨🇮#UdineseMilan pic.twitter.com/3CUUZQt7qn — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 1, 2020

Udinese staat voorlopig op plaats 18, een degradatieplaats in de Serie A. Na de rust komen ze echter op gelijke hoogte via een strafschop van De Paul. De strafschopfout was van Romagnoli, de strafschop was zeer keurig afgewerkt.

De wedstrijd leek op weg naar een gelijkspel maar alles kan gebeuren als je Zlatan Ibrahimovic in de spits hebt staan. Een voorzet wordt hoog weggetrapt door een verdediger van Udinese maar de bal komt dan perfect terug in de richting van Ibrahimovic. Hij staat dan wel met zijn rug naar de goal maar dat is geen probleem voor hem. Met een omhaal wekrt hij de bal in doel.