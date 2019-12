Vincent Kompany en Lionel Messi ploegmaats? Een massage had daar bijna voor gezorgd

Het had niet veel gescheeld of Lionel Messi had zijn carrière niet bij Barcelona verdergezet. De kans had zelfs heel groot geweest dat Vincent Kompany een ploegmaat had geworden.

Het was in 2011 wanneer Garry Cook ex-CEO van Manchester City per abuis een bod van 82 miljoen euro deed op de Argentijnse balvirtuoos van Barcelona. City was drie jaar voordien overgenomen door Abu Dhabi United Group waardoor Cook zich met de transfer ging bezig houden. Fernando Torres en Dimitr Berbatov bedankten. Tijdens een massage had de rechterhand van de toenmalige voorzitter operationeel directeur Paul Aldridge aan de telefoon. Hij zou na de uitleg door de telefoon gezegd hebben dat de situatie very messy (vrij benard, nvdr) werd, vertelt Cook in The Atletic. Cook kreeg op zijn beurt de opdracht van Aldridge om een bod uit te brengen op Lionel Messi van 82 miljoen euro. Barcelona kreeg het bod binnen en fronste de wenkbrauwen. Na een telefoontje van de Catalanen met Premier League-voorzitter Dave Richards kwam het misverstand uit. Barcelona liet wel weten dat het de deal toen in overwoging zou hebben genomen.