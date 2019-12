LiVARpool handje geholpen tegen Wolverhampton: "Diabolisch" en "Apen in de controlekamer van de VAR"

In de Premier League was het op zondag tijd voor een topper tussen Liverpool en Wolverhampton. Een match waarin er vooral heel wat te doen was over de VAR.

Liverpool nam het in eigen huis op tegen Wolverhampton Wanderers, dat met Leander Dendoncker op zoek ging naar een nieuwe stunt.

In de eerste helft was de match lange tijd gesloten, maar het venijn zat meer dan in de staart. Eerst werd een doelpunt van Mané goedgekeurd - ondanks protest bij The Wolves voor handspel voorafgaand aan het doelpunt.

Tot overmaat van ramp keurde de VAR drie minuten later aan de overkant een goal wél af, na vermeend buitenspel. Dat was zo nipt dat zelfs Liverpool-fans zich bij de rust al min of meer schaamden.

Even as Liverpool fan, how the fuck is this being given as offside. The technology isn’t good enough to give that accurate a decision. #VAR #LIVWOL pic.twitter.com/glKZPNOYVf — James Ware (@Jbware96) December 29, 2019