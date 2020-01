Gent, Kortrijk en Moeskroen rondden maandag transfercarrousel af, maar soms loopt het ook spaak

Een transfercarrousel die in gang wordt gezet; maandag zagen we er bij Kortrijk, Moeskroen en Gent nog een tot uiting komen. Wellicht is het ook niet de laatste van deze wintermercato.

Het begon allemaal bij Gary Kagelmacher die een niet te weigeren bod kreeg uit zijn vaderlandse competitie. De centrale verdediger moest naar Uruguay om te onderhandelen en had even de tijd om te speuren naar een opvolger. Met Timothy Derijck vonden de Kerels die ook. De ervaren verdediger kwam haast niet aan spelen toe bij de Buffalo’s. Toch gingen de Oost-Vlamingen op zoek naar een vervanger voor Derijck en al snel tikten ze Bruno Godeau op de kop bij Moeskroen voor 300.000 euro. De cirkel zou pas echt rond zijn geweest als Kagelmacher in allereerste instantie voor Moeskroen had gekozen. Nu moeten les Hurlus nog op zoek naar een nieuwe CV. En zo zijn er wellicht nog carrousels in de maak. Standard zag met Paul-José Mpoku niet zomaar de eerste de beste speler vertrekken. De naam van Brecht Dejaegere als Polo’s opvolger viel al voor de transfer naar Al-Wahda officieel was. Gent zal hem wellicht niet laten gaan, toch niet voordat ze een waardige vervanger hebben gevonden. Niet altijd prijs! Soms mislukt zo’n carrousel ook. Denk maar aan de afgeketste deal tussen Gent, Antwerp en Faris Haroun. Er was een akkoord tussen de Buffalo’s en Haroun en de Oost-Vlamingen waren er ook van overtuigd dat RAFC uiteindelijk zou volgen. Met die gedachte in het achterhoofd verheugde Waasland-Beveren zich al op de komst van Louis Verstraete, die door de komst van Haroun zou dalen in de Gentse pikorde. Antwerp liet zijn aanvoerder uiteindelijk niet gaan en zo bleven er twee clubs op hun transferhonger zitten. Een transfercarrousel: veel actie als het wel lukt, sneu voor meerdere teams als het spaak loopt.