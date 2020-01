Sevilla-spelmaker Ever Banega gaat in de zandbak voetballen

Na dit seizoen zal Sevilla en iedere voetballiefhebber in het algemeen niet meer kunnen genieten van de voetbalkunsten van Ever Banega. De aanvallende middenvelder verlaat deze zomer Sevilla en trekt naar Al Shabab in Saoedi-Arabië.

Al-Shabab kondigde zaterdagnamiddag zelf via de officiële kanalen de transfer van Ever Banega aan. De Argentijn doet het seizoen wel nog gewoon uit bij Sevilla, maar maakt nadien transfervrij de overstap naar Al Shabab. De 31-jarige middenvelder tekende voor drie seizoenen in Riyad. Banega is nog steeds de draaischijf van Sevilla dat momenteel gedeeld derde staat in La Liga. De Argentijnse international speelde voordien nog bij Boca Juniors, Valencia, Atlético Madrid en Inter. Al Shabab has officially signed with Ever Banega #ShababFC #Alshabab #بانيغا_شبابي#تعاقدات_الشباب pic.twitter.com/9GZieEMH5a — Al Shabab FC (@ShababSaudiFc) January 25, 2020