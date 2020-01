Dan toch! 'Argentijnse spits onderweg naar België voor medische testen'

Nu de wintermercato zijn deadline stilaan nadert, steekt Club Brugge een tandje bij. De (record)transfer van Adolfo Gaich lijkt dan toch in orde te komen.

De Argentijnse voetbalbond meldt via Twitter namelijk dat het twintigjarige Argentijnse talent onderweg is naar Brugge, waar hij donderdag medische testen zal ondergaan.

Voorlopig ontkent Club Brugge dat er een deal zou zijn.

Club Brugge zou met deze toptransfer alle registers open trekken. Offensieve versterking is dan ook welkom voor de ploeg van Philippe Clement, die geen echte killer in zijn (brede) kern heeft. Al heeft Gaich wel een duur prijskaartje: De opstapclausule in zijn contract bij San Lorenzo bedraagt 13.5 miljoen euro.