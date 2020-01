[België] Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Berge - Mamadou Diarra Dompé - Soisalo - Lapeña Ruiz - Krmenčík - Paulet

31 januari: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!

Simon Paulet ruilt Swansea voor Westerlo

Westerlo heeft zich donderdagnamiddag versterkt met Simon Paulet. Dat is een negentienjarige Belg die overkomt van Swansea. (Lees meer)