[Buitenland] Transfernieuws en Transfergeruchten 30/01: Berge - Soisalo - Lapeña Ruiz - Suso - Krmenčík - Castelo Podence - Rojo

31 januari: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!

Manchester United leent overbodige verdediger uit aan Estudiantes

Manchester United stalt Marcos Rojo tot het einde van het seizoen bij Estudiantes, de Argentijnse club waar hij de jeugdreeksen doorliep.

Rojo kwam dit seizoen nog niet verder dan 120 minuten in de Premier League en mag dus elders op zoek naar speelminuten.

Wolverhampton legt twintig miljoen euro op tafel voor Daniel Podence

Wolverhampton heeft een offensieve versterking beet. De club van Leander Dendoncker betaalt 19,6 miljoen euro om Daniel Podence los te weken bij Olympiakos. (Lees meer)