[België] Transfer Deadline Day 31/01: Symons - Pjaca - Dessers - Verstraete - Dudouit - Screciu - Boni - Sobiech

31 januari: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!

Done deal: KV Mechelen haalt speler op bij Lokeren

Laurens Symons heeft Sporting Lokeren ingeruild voor KV Mechelen. Hij tekent er een contract voor drie seizoenen.

'Moeskroen huurt verdediger van Köln'

Moeskroen zal voor zes maanden gebruik kunnen maken van de diensten van Lasse Sobiech. De centrale verdediger komt volgens HLN over van FC Köln op huurbasis.

Mechelaar trekt naar Portugal

KV Mechelen verhuurt de 20-jarige Trova Boni met aankoopoptie aan het Portugese Varzim.