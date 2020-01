[Buitenland] Transfer Deadline Day 31/01: Mertens - Mamadou Diarra Dompé - Dessers - Paco Alcácer - McGeady - Giroud - Pjaca - Brownhill

31 januari: Transfer Deadline Day! Om middernacht sluit de markt de deuren, maar tussendoor verwachten we nog een pak transfer in binnen- en buitenland. In dit overzicht houden we u dan ook constant op de hoogte!

Vossen niet de enige nieuwkomer bij Essevee?

Jelle Vossen tekende voor 3,5 seizoenen bij Zulte Waregem. Toch hoeft dat niet meteen te betekenen dat de zaak Dompé helemaal van de baan is. Hij kan nog steeds verlost worden bij KAA Gent.

'Napoli houdt been stijf voor Mertens'

Dries Mertens en Chelsea? Het lijkt er vandaag niet meteen te gaan komen, want Napoli houdt tot op heden het been stijf - met het risico hem komende zomer gratis te moeten laten gaan.

Blessure Tammy Abraham heeft gevolgen voor Giroud

Door de blessure van Tammy Abraham is Olivier Giroud verplicht om te blijven bij Chelsea. Dat weet alvast L'Equipe te melden.

Charlton heeft McGeady beet

Charlton heeft Aiden McGeady te strikken. Hij wordt uitgeleend door Sunderland en zal het seizoen volmaken bij Charlton.

Mechelaar trekt naar Portugal

KV Mechelen verhuurt de 20-jarige Trova Boni met aankoopoptie aan het Portugese Varzim.

Paco Alcacer heeft zijn transfer beet

Paco Alcacer ruilt Dortmund voor Villarreal. De Duitse en de Spaanse club hebben daarover al een akkoord.

Brownhill heeft zijn transfer beet en tekent voor 4,5 seizoenen

Josh Brownhill trekt van Bristol City naar Burnley en tekende er een contract van 4,5 seizoenen. Dat heeft de Engelse club bekendgemaakt.