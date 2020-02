Henry krijgt steun van Sowah in Leuvense aanval, drie andere namen in het elftal bij Roeselare

OHL en Roeselare kunnen mits winst weer in het spoor van de betere ploegen uit de tweede periode komen. Euvrard heeft van de schorsing van Maertens gebruik gemaakt om er met Sowah een extra aanvallende troef in te gooien. Bij Roeselare drie wijzigingen: Rincon, Andzouana en Casagolda starten.

OHL is in 2020 niet denderend uit de startblokken geschoten. Het ging gevleid winnen bij Union, maar dan volgde er een thuisnederlaag tegen Westerlo. Een gelijkspel in Lokeren is tegenwoordig ook geen uitslag meer om over naar huis te schrijven. De eerste periodekampioen kan dus wel een opsteker gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van een overtuigende thuiszege.

Roeselare verloor in september met 4-0 in Leuven, maar staat er inmiddels wel beter voor in de strijd om het behoud. Het laat zich niet zo gemakkelijk meer wegzetten en speelde vier keer gelijk in de laatste vijf wedstrijden. Tegelijkertijd snakken de West-Vlamingen ernaar om ook nog eens van de overwinning te proeven.

Naessens ontbreekt

Beide teams zitten met elk één geschorste: Maertens ontbreekt bij OHL, Camargo bij Roeselare. Voorts zijn er ook een viertal geblesseerden bij de bezoekers: Vervoort (hoofd), Holmes (sinus), Van Cauwenberge (quadriceps) en Naessens (kuit).

