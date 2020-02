"Als OHL niet promoveert, heeft het serieus gefaald": wie wint tweede periode 2 in 1B?

Wie wint de tweede periode in 1B? Enkele weken geleden waren er nog zeven kanshebbers, intussen heeft Roeselare de rol moeten lossen. Hoe dan ook: de verschillen in deze zenuwslopende competitie blijven enorm klein. Komen er finalewedstrijden voor promotie? En zo ja, tegen wie zal OHL het dan opnemen?

Dave Peters, die voor Proximus TV de commentaar verzorgt bij de wedstrijden in 1B, durft vooralsnog geen uitspraken te doen over de winnaar van periode twee.

"Dat is op dit moment Russian Roulette. Alles zit op een zakdoek. Het gaat van de kleinste details afhangen. Ik becommentarieerde vorige week Lommel-Virton. De Luxemburgers blonken niet uit maar ze geven zó weinig weg. Die Prempeh centraal achterin is echt een klasbak. Straf. Kunnen ze de luis in de pels worden van OHL, Beerschot of nog een ander team? We gaan het zien."

"Feit is dat de puntenoogst van de top teams in 1B bijzonder mager is in het algemeen. Dat wil zeggen dat geen enkel team - normaliter - de maximale 12/12 gaat pakken. Wie het dan zal halen? Het team met de beste vorm van de dag óf het team dat de wind mee zal krijgen qua bepalende details. De kleine bonus van Virton en Beerschot is niet onbelangrijk in een reeks met alleen maar close games, zeg maar. Ik ben ook benieuwd wat de jonge Braziliaan Felipe Michael de Ratten kan bijbrengen want tot dusver zwegen de kanonnen van de centrumspitsen daar in alle talen."

Dat Oud-Heverlee Leuven met zijn recente transfers een statement maakte, staat buiten kijf. Met een achterstand van twee punten op Beerschot kan het zich geen misstappen meer veroorloven. Dat beseft ook 1B-analist Karel Fraeye.

Als OHL niet promoveert, heeft het serieus gefaald - Karel Fraeye

"Alles kan nog. Het is een mirakel dat OHL na een slechte reeks toch nog volop meedoet voor die tweede periode. Door hun kleine achterstand op Beerschot zijn ze bijna genoodzaakt om voor die twaalf op twaalf te gaan in de resterende vier wedstrijden."

"Met de transfers die ze gedaan hebben, moeten ze promoveren. Als dat niet lukt, hebben ze in mijn ogen serieus gefaald. Jan Van Den Bergh heeft enorm veel kwaliteiten, AA Gent klopte heus niet zomaar bij hem aan. Ook Stallone Limbombe kan voor de nodige verrassing zorgen in offensief opzicht. Zonder van hem een wereldspeler te maken: hij overstijgt toch wel het niveau van 1B."

"Ik tip Beerschot en Virton als grootste uitdagers voor de tweede periode. Maar volgens mij hebben zij de pech dat ze op een club stuiten waaraan ze qua budget, spelerskern en infrastructuur niet kunnen tippen."