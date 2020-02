📷 Overal schade: was het uitstellen van het voetbal voor Chiara een goede keuze?

Er was heel wat te doen over het uitstellen van de wedstrijden in de Jupiler Pro League ten gevolge van storm Chiara. Maar misschien was het wel geen slechte zaak.

Zowel uit Engeland als uit België doken namelijk toch heel wat beelden op van omgewaaide bomen en andere zaken. Ook op Sclessin werd niet gevoetbald en ook daar hield de storm op zondag toch wel duidelijk huis. Reden genoeg om zeker niet te spelen. Een en ander had zeker onveilig kunnen zijn. Een goede beslissing dus om de wedstrijden uit te stellen naar de midweek?

Een goede beslissing van de KBVB? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja 50% Nee 50% Stem Je kan nog stemmen tot 12/02/2020 21:00.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Standard - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (12/02).