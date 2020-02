Eind mei is het zover: afscheid van de legendarische Tribune 4 van Antwerp

Na dit seizoen is het onherroepelijk gedaan: de mythische Tribune 4 van Antwerp gaat dicht en wordt afgebroken. De 97 jaar oude tribune was de thuishaven van de harde kern van The Great Old, die zal verhuizen naar Tribune 2.

Het is een emotioneel afscheid, want de harde kern voelde er zich thuis, maar het is ook noodzakelijk richting de verdere modernisering van het stadion. Alle 6.000 abonnees van Tribune 4 worden verhuisd naar de hypermoderne Tribune 2, dat de grootste sfeertribune van het land moet worden achter het doel. 3.800 staanplaatsen onderaan en 3.700 zitplaatsen bovenaan, aldus GvA. Er komt een katrolsysteem om tifo's makkelijker uit te rollen, er komt het grootste tv-scherm van het land van zo'n 100 vierkante meter groot en binnenin komen er ultramoderne faciliteiten voor jeugd en eerste ploeg.