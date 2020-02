Liverpool heeft nodige moeite, maar staat nu 25(!) punten los, wat gebeurde er in Italië en Nederland?

Liverpool FC is aan een geweldig jaar bezig in de Premier League en blijft de overwinningen rustig opstapelen.

Ook op bezoek bij hekkensluiter Norwich City werd - uiteraard - gewonnen. Al liep het niet van een leien dakje voor de toekomstige kampioen.

Pas een kwartier voor tijd kon Mané voor het enige doelpunt van de wedstrijd zorgen. In de stand is de kloof zo voorlopig 25 punten, al speelt Manchester City later dit weekend nog. Burnley won dan weer bij Southampton.

Nederland

AZ heeft het nagelaten een goede zaak te doen in de stand door te verliezen bij Twente. Ajax kan op die manier uitlopen in de stand op het team van Wuytens. Aburjania en Menig waren de doelpuntenmakers met dienst.

Italië

Lecce hield de punten thuis in een belangrijk duel onderin tegen hekkensluiter SPAL (2-1), terwijl Bologna in eigen huis onderuit ging tegen staartploeg Genoa: 0-3.

Premier League

15/02/2020 13:30 Southampton - Burnley 1-2 15/02/2020 18:30 Norwich City - Liverpool FC 0-1

Serie A

15/02/2020 15:00 Lecce - SPAL 2-1 15/02/2020 18:00 Bologna - Genoa 0-3 15/02/2020 20:45 Atalanta - AS Roma 1-1

Nederlandse Eredivisie