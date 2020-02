Wat als ... competitie nu eindigt? Dan zien play-off 1, 2 en 3 er zo uit en krijgt Anderlecht Eupen en Beerschot voor de kiezen!

De voorbije weken kwamen her en der binnen het voetbalwereldje vragen naar boven over hoe de play-offs er dit seizoen gaan uitzien. Hoog tijd om dus even - met nog drie speeldagen voor de boeg - duiding te geven.

Tot vorig seizoen speelden de degradant van 1A en de kampioen van 1B niet mee in play-off 2, waardoor zijn vanaf half maart werkloos moesten toekijken. Daar is nu een oplossing voor gevonden, waardoor liefst zestien ploegen in play-off 2 spelen: 10 uit 1A en 6 uit 1B. Met nog drie speeldagen voor de boeg loont het dan ook eens de moeite om te kijken hoe de verschillende poules en play-offs eruit zouden zien als de competitie nu zou eindigen en de play-offs zouden beginnen. In play-off 1 worden de punten uiteraard gehalveerd zoals de voorbije jaren. Play-off 1 (teams met een sterretje krijgen een half punt bij door de afrondingen) Club Brugge 32 AA Gent 28* Charleroi 24 Standard 24 Antwerp 24* KRC Genk 21* Play-off 2 Groep A: Mechelen, Oostende, Cercle Brugge, Lommel

Groep B: Anderlecht, Eupen, Waasland-Beveren, Beerschot

Groep C: Zulte Waregem, STVV, Westerlo, Union

Groep D: Moeskroen, Kortrijk, Virton, OH Leuven Play-off 3 Roeselare - Lokeren (5 wedstrijden tegen elkaar, Roeselare drie keer thuis én met drie punten bonus)