Volg dinsdag de loting van Rode Duivels om de Nations League helemaal LIVE! Dit zijn de mogelijke tegenstanders ...

Dinsdagavond weten we alweer heel wat meer over de toekomst van de Rode Duivels voor de komende maanden en jaren. En u hoeft er weinig van te missen.

In Amsterdam wordt dinsdagavond vanaf 18 uur geloot voor de tweede editie van de Nations League, met België uiteraard ook in de potten voor de eliteronde.

Boeiende loting

In de eerste Nations League lieten de Belgen zich nog aftroeven door Zwitserland in hun groep, deze keer moet het doel de final four zijn.

België zit in pot 2 en kan dus al zeker niet uitkomen tegen Frankrijk, Spanje en Italië. Mogelijke tegenstanders zijn Portugal, Nederland, Engeland, Zwitserland (pot 1), Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden (pot 3) en Kroatië, Polen, Duitsland of IJsland (pot 4).