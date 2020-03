🎥 Cercle Brugge viert redding op 'verplaatsing' in Jan Breydel

Het mirakel is een feit. Cercle Brugge voetbalt ook in het seizoen 2020-2021 nog in 1A.

Cercle Brugge verloor zaterdagavond met 2-1 in het Jan Breydelstadion van stadsgenoot Club, maar is door de nederlagen van KV Oostende en Waasland-Beveren zeker van het behoud. De Vereniging leek na speeldag 24 nog een groen-zwarte vogel voor de kat, maar na een twaalf op twaalf keerde de situatie helemaal om. Cercle is gered en daar hoort uiteraard een feestje bij. Een half uur na de wedstrijd waren de kelen van de fans duidelijk nog altijd niet schor geschreeuwd.