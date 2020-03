Lukaku en Castagne niet geselecteerd voor de Rode Duivels vanwege het coronavirus?

De uitbraak van het coronavirus kan onverwachte gevolgen hebben voor nationale teams waarvan de spelers in de Italiaanse competitie spelen. Ook bij de Rode Duivels zouden er zich problemen kunnen voor doen.

Roberto Martinez moet het misschien zonder Romelu Lukaku en Timothy Castagne stellen voor de westrijden van de nationale ploeg in Qatar. De stad Milaan en andere regio's in Italië (inclusief Bergamo, waar Castagne speelt) zijn in quarantaine geplaatst en het kan grote problemen opleveren voor alle spelers van de clubs in het gebied.

Pierre Deprez, woordvoerder, gaf meer uitleg bij Sudpresse: "Voorlopig hebben we geen enkele aanwijzing dat er iemand afwezig zal zijn als gevolg van de epidemie", zei hij. De beslissingen van de federatie worden genomen "volgens de beslissingen van de bevoegde autoriteiten", maar in ieder geval lijkt de training in Qatar niet ter discussie te staan. Het valt echter nog te bezien wat de autoriteiten zullen beslissen over deze internationale wedstrijden, want Lukaku en Castagne zullen niet de enige spelers zijn.