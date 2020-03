Na een operatie voor Eden Hazard nu ook zorgen omtrent Thibaut Courtois: bijkomende testen nodig

Om deze zomer op het EK de Europese titel te veroveren, komen de Rode Duivels best met zoveel mogelijk fitte sterkhouders aan het toernooi. De aanloop daarnaartoe lijkt wel niet van een leien dakje te verlopen. Eden Hazard is momenteel buiten strijd en nu is ook Thibaut Courtois geblesseerd.

Een tegenvaller voor Courtois, die aan een sterk seizoen bezig is bij Real Madrid. De doelman stond dan ook zondag onder de lat in het Benito Villamarin Stadium in Sevilla. De Koninklijke verloor overigens met 2-1 op het veld van Real Betis en is daardoor zijn leidersplaats in La Liga kwijt aan eeuwige rivaal FC Barcelona.

Mogelijk weken aan de kant

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Courtois een liesblessure overgehouden aan de wedstrijd. Het sluitstuk van de Rode Duivels zou bijkomende testen ondergaan om zich meer duidelijkheid te verschaffen over de ernst van zijn kwetsuur. Courtois is er lang niet even erg aan toe als Hazard, maar zou mogelijk toch enkele weken aan de kant blijven.

Courtois moet al niet volledig zorgenvrij geweest zijn, want het sluitstuk van de Rode Duivels speelde de wedstrijd bij Betis met een tape aan het bovenbeen.