Zulte Waregem zet als eerste club technische werkloosheid in

Zulte Waregem heeft zijn volledige technische staf op technische werkloosheid gezet, dat is de eerste eersteklasser die dat doet. Eerder kwamen er al berichten dat Essevee en Standard hun spelers ook op technische werkloosheid zou zetten, maar dat is nog niet het geval.

Ook voor de eersteklassers is het moeilijk om alle lonen te blijven betalen, zeker nu er geen inkomsten zijn. En niet elke club heeft een even grote schatkist. Die van Club Brugge is niet zo groot als die van Zulte Waregem. Daarom hebben ze bij Zulte beslist om de hele technische staf op technische werkloosheid te zetten, waaronder ook coach Francky Dury.

Standard zet zijn technische staf dan weer op gedeeltelijke technische werkloosheid, het is nog niet duidelijk wat daarmee bedoeld wordt.

De spelers blijven (voorlopig) nog buiten schot.