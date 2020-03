Virtuele sporten: de hype onder de sportweddenschappen

Virtuele sports zijn bijlange niet nieuw: maar door alle annulaties binnen de reguliere sportwereld worden virtual sports steeds populairder binnen sports betting. Maar hoe werkt dat nu net? En waarom zal de discipline een steeds belangrijkere rol gaan spelen?

Wat zijn virtuele sporten?

Virtuele sporten zijn sportgames die spelers kunnen bekijken en waarop ze kunnen wedden op sites van bookmakers zoals betFIRST. Spelers kunnen inzetten op fictieve wedstrijden in sporten als voetbal, basketbal, paardenrennen en greyhounds.

Voor elk spel is er de mogelijkheid om te spelen op een heleboel verschillende uitkomsten, net zoals het mogelijk zou zijn bij een echt sportevenement. De simulatie van de wedstrijd met de hoogtepunten is te volgen via een livestream. Op die manier kan een speler op het moment zelf de vingers kruisen opdat zijn weddenschap winnend is.

Hoe worden de uitkomsten van het spel bepaald?

Aangezien alle spellen gesimuleerd worden, kan het enkele vragen oproepen over hoe veilig het is als de computer de uitkomst van de weddenschappen bepaalt. Toch is wedden op virtual sports 100% legit! Alle mogelijke uitkomsten worden bepaald door een Random Number Generator (RNG). Die geeft elk resultaat een statistische kans en de RNG bepaalt zo de feitelijke uitkomst.

Voordelen van virtuele sportweddenschappen

Omdat er geen echte atleten bij betrokken zijn, zullen virtuele sporten altijd doorgaan. Spelers krijgen dus niet te kampen met annulaties en dat is dan ook de belangrijkste reden waarom virtuele sporten zo populair zijn in tijden van corona.

Een ander voordeel is dat het op elk moment van de dag kan worden gespeeld. Om de paar minuten begint er een nieuwe wedstrijd. In tegenstelling tot andere sporten waarvan het moeilijk kan zijn om live beelden te vinden, is er een constante stream beschikbaar om alle gespeelde wedstrijden te bekijken.

Het is zeker: virtual sports zijn een blijvertje! Fans van sportweddenschappen krijgen immers 24 op 24 en 7 op 7 de kans om hun favoriete hobby te beoefenen.

