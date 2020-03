🎥 Videoanalist, vertrouwensman en DJ die met Hazard de Brusselse Grote Markt deed swingen verlaat de Rode Duivels

Contractnieuws bij de Rode Duivels. Niet over bondscoach Roberto Martinez, maar wel over een van zijn videoanalisten: Moussa El Habchi.

Moussa El Habchi werd in 2016 onder Roberto Martinez videoanalist van de nationale ploeg. De 43-jarige assistent gaat weldra een nieuwe uitdaging aan, want hij tekende een vierjarig contract bij Marokko, berichtte La Dernière Heure.

"Ik krijg er een voltijdse job, terwijl ik bij de Rode Duivels deeltijds werkte", gaf hij een van de redenen van zijn vertrek mee bij de Waalse krant. El Habchi stond ook dicht bij de spelersgroep.

Daarnaast kennen we hem ook als de DJ die samen met Eden Hazard de menigte entertainde tijdens de huldiging op de Grote Markt in Brussel.

Waar is dat feestje? 🎉 Terwijl Kroatië en Frankrijk het uitvechten om de WK-winst, vieren de Belgen hun derde plaats met een gigantisch feest in Brussel. Eden Hazard is de dj. → https://t.co/pEfdX39da4 pic.twitter.com/SrJUJ33own — NOS (@NOS) July 15, 2018