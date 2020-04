2. Westerlo - Kemphanen mogen terugblikken op sterk seizoen vol regelmaat, maar zijn slachtoffer van forma(a)t

Het voetbal ligt dan wel stil tijdens de coronacrisis, onze redactie bleef draaien. Aan de hand van de huidige stand, die straks ook als eindklassement wordt genomen, deelden we de 1B-clubs hun rapport uit. Vandaag is het aan het nummer 2: Westerlo

TRANSFERS

Een van de meest spraakmakende nieuwkomers was de 19-jarige doelman Berke Özer. De jonge Turkse huurling van Fenerbahçe bleek meteen een schot in de roos en kreeg de voorkeur op de ervaren Koen Van Langendonck. Ook Keita en Vetokele -na zijn blessure- groeiden uit tot zekerheden. Antunes, die van STVV overkwam, kon de hoge verwachtingen niet altijd inlossen.

WAAR KON HET BETER?

De resultaten van Westerlo in het eigen Kuipke waren een tijdlang ondermaats. Los daarvan speelde Westerlo een erg regelmatig seizoen, op een dipje in het begin van de tweede periode na. Dat de Kemphanen daarna nog erg lang in de running waren voor diezelfde tweede periode, zegt veel over het gebrek aan regelmaat bij de 1B-ploegen.

Vooral in de tweede periode toonde Christian Brüls vaak dat hij de drijvende kracht is achter dit Westerlo. De ex-speler van AA Gent was in goede dagen haast ongrijpbaar. Kurt Abrahams, een andere smaakmaker bij de Kemphanen, profiteerde daar maar al te graag van.

PROGNOSE VS REALITEIT

Voor aanvang van de competitie dichtten we Westerlo een rustig seizoen op een vijfde plaats toe. Al noteerden we toen al dat Westel wel eens zou kunnen verrassen.

En zo is gebleken! Westerlo zette zijn sterke voorbereiding rustig verder in de competitie en speelde naar 1B-normen een ongelooflijk regelmatig seizoen. Met de ervaren Biset had Bob Peeters een stevig slot op de deur. Dewaele bekroonde zijn sterk seizoen intussen al met een transfer naar KV Kortrijk.

Op het middenveld zorgden Keita en Van Eenoo voor het evenwicht in de ploeg, waardoor Brüls en Abrahams zich offensief konden uitleven. Vetokele was voorin allerminst een doelpuntenmachine, maar was met zijn snelheid en krachtige lichaam van groot belang in het spel van de Kemphanen.

Westerlo werd dit seizoen, samen met Virton, het slachtoffer van het format in 1B. Ze eindigden op een erg knappe tweede plaats in het klassement. Toch blijven ze met lege handen achter, want periodewinnaars OHL en Beerschot zouden moeten gaan uitmaken wie naar 1A promoveert. Het coronavirus gooide echter roet in het eten.