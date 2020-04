Anderlecht ziet doelman zo goed als zeker naar Gent vertrekken

Anderlecht is op zoek naar doelmannen, want ze weten dat er twee vacatures vrijkomen. Frank Boeckx geeft er straks zo goed als zeker de brui aan en Davy Roef vertrekt quasi zeker naar één van de concurrenten.

Davy Roef is zo goed als rond met AA Gent. Er was ook interesse van KV Mechelen, maar uiteindelijk koos hij dus voor de Buffalo's. Daar zal hij de concurrentie moeten aangaan met Thomas Kaminski, maar Gent wil beide keepers op gelijke voet laten beginnen. De beste zal spelen.

Gent kan hem transfervrij bij Anderlecht ophalen, want het contract van de 26-jarige doelman loopt af in juni. Roef moet wel nog zijn medische testen afleggen en de coronacrisis speelt ook nog mee. Niemand weet hoe de competities zullen verlopen en wat er met de contracten zal gebeuren als er toch nog gevoetbald wordt. Maar in principe zou het in orde moeten komen.

Anderlecht gaf het jeugdtalent al vrij snel zijn kans, maar na enkele mindere matchen werd hij door de toenmalige trainer, René Weiler, volledig opzijgeschoven. Hij werd verhuurd aan Waasland-Beveren, waar hij zich weer in de kijker speelde. Dit seizoen kwam hij bij Anderlecht niet aan de bak, want eerst Thomas Didillon en daarna Hendrik Van Crombrugge waren eerste keuze.