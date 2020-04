Club Brugge houdt fans niet langer in spanning en kondigt naamsverandering aan!

Yvonne Lahousse - op Jan Breydel vooral gekend als Vonne van de Spionkop - stond halfweg jaren zestig mee aan de wieg van de blauw-zwarte spionkop.

De vurige fan overleed in 2006, maar Club Brugge is haar niet vergeten. Vanaf heden gaat de vrouwenploeg dan ook als Club YLA door het leven.

The mother of the kop lives on in YLA… #ClubYLA 🔵⚫



