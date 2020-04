Opvallend: Anderlecht laat enige reservekeeper vertrekken naar Waasland-Beveren

In tijden dat Anderlecht dringend op zoek is naar extra keepers komt dit toch wel redelijk onverwacht: de Brusselaars laten de 18-jarige Rik Vercauteren waarschijnlijk naar Waasland-Beveren vertrekken.

Alhoewel, zo verrassend is het niet, want Anderlecht acht Vercauteren nog niet klaar voor het grote werk. De hoogblonde doelman zat afgelopen seizoen wel altijd bij de selectie als derde doelman, maar kwam niet in actie.

Anderlecht leende eerder ook al Davy Roef uit aan Waasland-Beveren. Bij Vercauteren zou het echter niet gaan om een uitleenbeurt, maar een verkoop. Hij kan voor twee jaar tekenen op de Freethiel.