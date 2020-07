'Drie positieve tests bij Nantes, maar oefenwedstrijd tegen Anderlecht moet plaatsvinden'

FC Nantes heeft aangegeven dat er drie positieve COVD-19-tests zijn afgelegd bij de club, waaronder één speler. Maar de oefenwedstrijd tegen Anderlecht zal nog steeds plaatsvinden in Neerpede

De drie positieve tests zijn van iemand uit de staff, een administratief bediende en een speler. Die speler zou Marcus Coco zijn, dat meldt de website 20minutes.

De twee vriendschappelijke wedstrijden van zaterdag (15u en 17u) tussen Anderlecht en FC Nantes zullen echter wel gewoon doorgaan. De Franse club reist met een kleine groep af naar Anderlecht; "De club moet zich in België verplaatsen met een kleine groep. Alleen negatief geteste mensen zullen reizen. De medische afdeling van de club is en zal de komende weken zeer alert zijn op de individuele gezondheidsontwikkeling van elke speler en staff", meldt de club in een persbericht.