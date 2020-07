Daar is hij dan: Jonathan David maakt eerste minuten sinds start voorbereiding

Jonathan David is vanmiddag meegereisd met KAA Gent naar Seraing waar Gent het in een oefenduel opneemt tegen FC Metz. Het zal de eerste keer zijn dat de Canadees terug in actie komt voor Gent sinds de start van de voorbereiding.

Jonathan David zal straks normaal gezien zijn eerste minuten maken voor Gent sinds de voorbereiding begonnen is. De aanvaller leefde een beetje in onmin met de Gentse ploeg en probeerde met zijn makelaar een transfer naar Lille te forceren. Gent vond het bond van Lille niet goed genoeg en vertelde dat er andere, betere voorstellen op tafel lagen. De Oost-Vlamingen willen David niet laten vertrekken voor een bod lager dan 35 miljoen euro. Maar Lille lijkt opnieuw naar de onderhandelingstafel te willen trekken met een nieuw, verbeterd bod. De Engelse tweedeklasser Leeds heeft ook haar interesse in de aanvaller kenbaar gemaakt.