'Rechter heeft zich uitgesproken over zaak Westerlo' - Wat zijn de gevolgen voor de competitie?

Westerlo stapte naar de rechtbank in kortgeding om alsnog een negentiende plekje in 1A te verwerven. Donderdagnamiddag werd uitspraak gedaan.

Westerlo is met vergelijkbare eisen als Waasland-Beveren naar de kortgedingrechter gestapt en eiste een dwangsom van vijf miljoen euro per speeldag als dat niet zou gebeuren.

Ongelijk

De rechter heeft zich nu echter volgens Het Laatste Nieuws negatief uitgesproken over de vraag van De Kemphanen.

Het lijkt er dus op dat de competitie zaterdag 'gewoon' zal kunnen beginnen in 1A en dat Westerlo in 1B moet blijven, al zullen ze in de Kempen mogelijk nog enkele andere juridische zaken proberen om alsnog een plekje in 1A op te eisen.