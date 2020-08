Uitverkoop komt op gang bij Anderlecht: Gerkens op weg naar andere topclub

Helemaal officieel is het nog niet, maar verschillende media zijn er wel zeker van: Pieter Gerkens verlaat Anderlecht en trekt voor drie seizoenen naar Antwerp. De officiële communicatie van de bekerwinnaar wordt eerstdaags verwacht.

Na Thomas Didillon (Cercle brugge) en Kemar Roofe (Rangers), is Gerkens de derde speler op een korte tijdspanne die de deur achter zich dichttrekt bij paars-wit.

Met Ivan Leko krijgt Gerkens bovendien een oude bekende als coach. Voor zijn transfer naar Anderlecht, was Gerkens immers de smaakmaker van STVV. In 2016-2017 wist Gerkens 14x te scoren in de competitie en gaf hij 5 assists. Zijn coach toen: Ivan Leko.

Gerkens begon goed bij Anderlecht, maar was vorig seizoen een lange tijd out door een voetblessure. Bij Anderlecht willen ze af van een paar zware contracten, dus ze zijn bij paars-wit heel blij dat de loonkost opnieuw wat gedaald is.