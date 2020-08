Wilmots passeert nog langs de kassa bij Iran nadat FIFA hem gelijkgeeft

Sportief was het huwelijk tussen Marc Wilmots en Iran niet veel soeps. Op financieel vlak heeft de korte periode als bondscoach van Iran 'Das Kampfschwein' geen windeieren gelegd.

Want de FIFA heeft besloten dat Iran hem nog ruim 6 miljoen euro moet. Wilmots had klacht ingediend tegen zijn voormalige werkgever omdat hij niet correct betaald werd. Wilmots was bondscoach van Iran van mei tot december 2019. Hij zat 6 wedstrijden op de bank als bondscoach.

Iran moet WIlmots binnen de 30 dagen betalen want anders kunnen er verdere sancties opgelegd worden tegenover het Iraanse nationale elftal.