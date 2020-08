Promovendus Beerschot in zevende hemel: "Niemand zou dit vooraf geloofd hebben, wat een start!"

Er komt voorlopig geen einde aan het sprookje van Beerschot, dat nu ook de scalp van Club Brugge te pakken heeft. De kampioen van 1B klopte in Jan Breydel die van 1A. Logisch dus dat ze bij Beerschot met hun geluk geen blijf weten.

Eens te meer was er een bepalende rol weggelegd voor man in vorm Raphael Holzhauser. De Oostenrijker maakte het enige doelpunt uit de partij. "We hebben zowaar 9 op 9. Niemand zou dit vooraf geloofd hebben, wat een start!"

Daar valt niets tegen in te brengen. Holzhauser oogste overigens de voorbije twee weken al lof, maar brengt zelf ook ode aan zijn ploegmaats. "Dit is de verdienste van het hele team", klinkt het. Onder andere dus ook van doelman Mike Vanhamel.

Die wist in Brugge immers zijn netten schoon te houden, ook een voorwaarde om te kunnen winnen. "We kwamen met vertrouwen naar hier en hebben onze momenten gepakt", verklaarde de aanvoerder van Beerschot de overwinning van zijn team.