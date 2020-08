AZ komt met de schrik vrij tegen Plzen: strafschop in laatste minuut om verlengingen te krijgen

In de Champions League zitten we aan voorronde twee. En dus houden we ook al even in de gaten hoe de mogelijke tegenstanders van de Buffalo's het gaan doen.

AZ en Plzen openden de debatten op een woensdag vol voetbal met een wedstrijd die ook voor KAA Gent belangrijk was: de winnaar is namelijk een van de mogelijke tegenstanders van de Buffalo's in voorronde drie. In een gesloten wedstrijd kwamen er niet al te veel kansen voor de club uit Alkmaar of hun tegenstander. Leuke acties of passes werden al te vaak afgewisseld met slordigheden in een weinig hoogstaande, maar spannende partij. Opnieuw in het slot Een kwartier voor tijd kwam Plzen alsnog op 0-1, door een schot met links vanuit de tweede lijn van Limbersky - al had Bizot dat schot mogelijk wel kunnen hebben. AZ uitgeschakeld? Neen dus, want in de slotminuut kreeg het nog een strafschop na een fout van doelman Hruska op Druif. Koopmeiners wist zo vanop de stip verlengingen af te dwingen. Daarin scoorde Gudmundsson twee keer en zorgde zo voor de zege: 3-1.